Kürtçe içerikler üreten Podcast Kurdî ve Midipod yayın hayatına başladı

Dijital sesli yayıncılık platformu Podcast'te artık Podcast Kurdî ve MidiPod da yayın yapacak.T24'e konuşan platformun kurucuları yayınların tamamen Kürtçe olacağını belirtti.

'Guhdarên ezîz, ev der Podcast Kurdî ye!' (Değerli dinleyiciler, burası Podcast Kurdî) diyerek yola koyulan Podcast Kurdî, haber, analiz, yorum, kültür, sanat, edebiyat, müzik ve folklor gibi konularda içerikler üretmeyi amaçlıyor. MidiPod ise gündem ve gündem dışındaki konuları ele almayı planlıyor.

Podcast Kurdî’nin genel yayın koordinatörlüğünü gazeteciler Salih Bedirxan ve Rabia Çetin üstlenirken, MidiPod'un podcast yayınlarını ise gazeteci Ferid Demirel yapıyor.

"Türkiye ve Kürt medyasında tek seslilik hakim; bizler farklı ve özgür içerikler oluşturacağız"

Podcast Kurdî Yayın Koordinatörü Salih Bedirxan, podcastleri uluslararası medyadan takip ettiklerini belirterek, "Kürtçe podcast neden olmasın diye düşündük Rabia Çetin'le. Ekip arkadaşlarımızla konuştuk. Arkadaşlarımızdan olumlu tepki alınca, 21 Mart'ta yayınlarımıza başladık" dedi.

Türkiye ve Kürt medyasında tek sesli bir düzenin hakim olduğunu belirten Bedirxan, "Bizler farklı ve özgür içerikler oluşturmak üzere yola koyulduk" ifadesini kullandı.

Yıllardır medya sektörünün içinde olduklarını ifade eden Bedirxan, Podcast Kurdî ile online bir arşiv oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

"Podcast Kurdî'deki herkes gönüllü çalışıyor; Kürtçe'nin podcast platformlarında yer almasını amaçlıyoruz"

Podcast Kurdî editörü Roza Sîera ise, podcast platformunun Rabia Çetin ve Salih Bedirxan'ın önerileriyle kurulduğunu belirterek, istikrarlı bir şekilde Kürtçe içerikler üretmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Sîera, Podcast Kurdî'deki herkesin gönüllü olarak çalıştığını belirterek, "Platformun editörlüğünü Fatoş Yıldız, Mevlüt Oğuz ve ben, teknik yönetmenliğini ise Hozan Adar yapıyor" dedi.

Kürtçe’nin podcast platformlarında yer almasının temel amaçları olduğuna vurgu yapan Sîera, "Podcast bir nevi sözün gücünün, modern medyada yer aldığı bir platform. Hazırlık sürecimiz keyifli ve yoğun geçti. İçerik hazırlama konusunda tartışmalar yaptık" diye konuştu.

"Midipod'daki tüm yayınlar Kürtçe olacak; dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan insanlarla deneyimlerini konuşacağım"

Gazeteci Ferid Demirel ise bir süredir podcast yayınlarını takip ettiğini ve MidiPod'u bunun sonucunda kurduğunu belirtti.

MidiPod'un mütevazı bir çalışma yürüteceğini, her türlü eleştiri ve öneriye açık olacağını vurgulayan Demirel, "Koronavirüs'ün gündemi bu kadar meşgul ettiği bir dönemde, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan insanlarla deneyimlerini konuşup bunu podcast olarak yayınlamayı planlıyorum" şeklinde konuştu.

İleride MidiPod'u bir ekiple birlikte yürüterek içeriklerini daha da zenginleştireceğini belirten Demirel, tüm podcast yayınlarının Kürtçe olacağını kaydetti.

*Podcastkurdî’nin içeriklerine internet sitesinden ve diğer podcast mecralarından ulaşılabilir.

*Midipod'un içeriklerine ise twitter (@PodMidi) ve diğer podcast mecralarından ulaşılabilir.