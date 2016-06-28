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Kültür-Sanat

Kürtçe edebiyat ve yayıncılık ağı genişliyor

Proje, Kürtçe’nin Kurmancî ve Kirmanckî lehçelerinden üretilen güncel edebiyatın görünürlüğünü sağlamayı hedefliyor

28 Haziran 2016 20:08

KürdîLit web sitesi, Türkiye’de Kürtçe edebiyat ve yayıncılık alanında faaliyet gösteren yazar, çevirmen ve yayıncılarla ilgili temel bilgilerin online ortamda arşivlenmesini amaçlıyor. Proje, yarın saat 15:00’te Sümerpark Resepsiyon Salonu’nda edebiyat severlere sunulacak.

Kürtçe’nin Kurmancî ve Kirmanckî lehçelerinden üretilen güncel edebiyatın görünürlüğünü sağlamayı hedefleyen proje; Türkiye’deki Kürtçe edebiyat üreticileriyle uluslararası alanda faaliyet gösteren edebiyat aktörleri arasında daha yoğun bir iletişime katkı sağlamayı amaçlıyor.

Güncel Kürtçe edebiyatın Avrupa dilleri ve edebiyatlarıyla olan ilişkisini desteklemeyi amaçlayan KürdîLit, Diyarbakır Sanat Merkezi, Lîs Yayınları ve Literature Across Frontiers’in Kürtçe edebiyat alanındaki tartışmalardan yola çıkan işbirliğinin bir sonucu olarak tasarlandı.

 

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