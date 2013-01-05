Kürtçe davetiyeye 6'şar aylık hapis!

İdil'de Nevruz kutlamalarına katılım için Kürtçe davetiye dağıttığı gerekçesiyle kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) İlçe Başkanı Faik Kaplan ve 6 yöneticiye 6'şar aylık hapis cezası Yargıtay'ca onandı.

Dha'da yer alan habere göre, Şırnak'ın İdil İlçesi’nde 2007 yılındaki Nevruz kutlamalarına katılım için Kürtçe davetiye dağıtan kapatılan DTP eski İlçe Başkanı Kaplan ve 6 yöneticiye 2008 yılında verilen 6’şar aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

İdil’de 2007 yılı Nevruz kutlamasına halkın katılması için bastırılan Kürtçe davetiyeleri çarşıda dağıtan kapatılan DTP İlçe Başkanı Kaplan ile parti yöneticileri Salih Karaviş, Hüsnü Babat, Celile Elaslan, Fehmi Demir, İsa Yağbasan ve Metin Medir hakkında İdil Asliye Ceza Mahkemesi tarafında Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet suçundan dava açıldı.

'Siyasi partiler Türkçe’den başka dil kullanamaz'

Mahkeme, Siyasi Partiler Yasası’nın 117’nci maddesinde yer alan, 'Siyasi partiler Türkçe’den başka dil kullanamaz’ maddesine aykırı parti amblemiyle bastıkları Kürtçe davetiyeleri dağıttıkları için ilçe başkanı Kaplan ile 6 yöneticisine 17 Ağustos 2008 tarihinde 6’ar ay hapis cezası verdi.

Mahkeme ardından hapis cezasını her sanığa ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 600 TL para cezasına çevirdi.

Sanık avukatlarının Yargıtay’a yaptığı temyiz başvurusu reddedildilirken İdil Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararı onandı.