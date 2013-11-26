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Politika

Kürtçe afiş astıran MHP'li başkan ihraç edildi

Başkan Saatçi, Kürtçe afiş astırdığı için ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkedilmişti; karar bugün çıktı

26 Kasım 2013 21:05

Muğla'nın Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Behçet Saatçi'nin Kürtçe'nin ana dil olmasını isteyenlere tepki olarak bilboardlara astırdığı Türkçe-Kürtçe karışık ilan MHP'ye takılmış, Saatçi kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti. Bugün, Kürtçe afişler astıran Fethiye Belediyesi Başkanı Behçet Saatçi, MHP'den ihraç edildi.
\MHP'li Başkan hazırlattığı afişte, Türkçe ve Kürtçe mesajlar vererek, iki dilli kullanımın karışıklığa yol açtığını göstermek istemiş ve bu amaçla pankarta 'Bu yüzden tek millet, tek vatan, tek dil, tek bayrak, tek devlet' diye yazdırmıştı.
Bahçeli, Türkçe ve Kürtçe afiş hazırlatan MHP'li belediye başkanının partiden ihraç edileceğini, "Fethiye Belediye Başkanı ihraç talebiyle genel merkeze il teşkilatımız tarafından gönderilecektir. Milliyetçi Hareket Partisinin anlayışında siyasi partilerimiz ve kanunlarımızda böyle Kürtçe bir ifade ile bayram kutlaması olmamıştır. Fethiye’yi, Diyarbakır'a kötü bir benzer haline getirmek tarihi bir hatadır. Zaten Diyarbakır bu manada devamlı suç işlemektedir. Fethiye’nin buna ortak olmasına gerek yoktur. O yüzden ihraç edilecektir" ifadeleri ile duyurmuştu. 

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