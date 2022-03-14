Kürt Z Kuşağı anketi: Gençlerin yüzde 57.8’i HDP’ye, yüzde 18,4'ü kendini CHP'ye yakın hissediyor

Spectrum House Araştırma Merkezi, “Kürt Z Kuşağı Anket Raporu”nu yayımladı. Rapora göre, Kürt Z kuşağının yüzde 38'i kendini herhangi bir partiye yakın görmüyor. Gençlerin yüzde 52,5’i siyasete ilgi duymadığını söylerken yüzde 57.8’i HDP’ye, yüzde 18,4’ü CHP’ye, yüzde 15,2'si kendisini AKP’ye yakın hissediyor.

Bağımsız düşünce kuruluşu olarak Spectrum House Araştırma Merkezi, Diyarbakır, Van, Şırnak, İstanbul ve İzmir’de 26 bölgede, 20 Aralık 2021 - 10 Ocak 2022’de, 18-25 yaş arasındaki 1012 Kürt genci ile yaptığı “Kürt Z Kuşağı Anket Raporu”nu yayımladı.

Ankete katılanların yüzde 57,9’u lise öğrencisi/mezunu, yüzde 20,4’ü üniversite öğrencisi/mezunu, yüzde 21,7’si ise ortaokul ve altı öğrenime sahip.

Katılımcıların yüzde 25,8’inin ise 1500-3.000 lira arasında bir geliri bulunuyor. Raporda bu duruma ilişkin “Kürt gençlerin yarısından fazlasının temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bir gelire sahip oldukları görülmektedir” denildi.

Ekonomik sıkıntı birinci sırada

Gençlerin yüzde 56,2’si hayatından memnun değil. Yaşadığı şehirden memnun olmayan gençlerin oranı da yüksek ve en çok yaşadığı şehirden memnun olmayan gençlerin yaşadığı şehir yüzde 58,8’lik oranla Şırnak. Şırnak’ı yüzde 51,2’lik oranla Diyarbakır ve yüzde 46,6’lık oranla İstanbul izledi.Yaşanılan şehirden memnun olmama nedeninde yüzde 38,4’lük oranla birinci sırada ekonomik sıkıntı geldi.

Gençlerin yüzde 61,9’u etnik kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğradığını düşünüyor

Gençlerin yüzde 56,2 hayatından memnun olmadığını söylerken yüzde 38,4 bunun nedenini ekonomik sıkıntılar olarak açıkladı. Ankete katılan gençlerin yüzde 63,2 Türkiye’de yaşamayı güvenli bulmazken, yüzde 64,8’i yurt dışında yaşamak istiyor. Gençlerin en büyük endişe kaynağı yüzde 47.1 ile toplumsal kutuplaşma olurken yüzde 73.5’i Türkiye’de ayrımcılık yapıldığını düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 61,9’u etnik kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğradığını düşünüyor.

Gençlerin yüzde 52,5’i siyasete ilgi duymuyor

Rapora göre, Kürt Z kuşağının yüzde 38'i kendini herhangi bir partiye yakın görmüyor. Gençlerin yüzde 52,5’i siyasete ilgi duymadığını söylerken yüzde 57.8’i HDP’ye, yüzde 18,4’ü CHP’ye, yüzde 15,2'si kendisini AKP’ye yakın hissediyor.

Gençlerin yüzde 64,3’ü Cumhurbaşkanlığı’na, yüzde 44,8’i belediyelere güvenmiyor. Ankete katılan gençlerin yüzde 76.6’sı demokrasinin işleyişinden memnun değil.

“Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ilk turda hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 39,4 tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a yüzde 9,3 Millet İttifakı’nın adayına, yüzde 11,17 ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor.

Seçimin ikinci tura kalması halinde ise gençlerin yüzde 33,1’i Millet İttifakı ‘nın adayını destekleyeceğini, yüzde 3,3 Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor.

Yüzde 49 İmamoğlu'nun aday olması gerektiğini düşüyor

Ankete katılanların yüzde 49’u İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, yüzde 26. 6 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yüzde 11,3’i İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 11,3’ü ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı’nın adayı olmasını gerektiğini düşünüyor.

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En çok Fox tv izleniyor

Gençlerin yüzde 28’i televizyon izlemiyor. Televizyon izleyenlerin birinci tercihi yüzde 22,8’lik oranla Fox TV.

Gençlerin yüzde 86’sı basılı gazete okumuyor. Basılı gazete okuduğunu söyleyen yüzde 14’lük kesimin birinci tercihi Yeni Yaşam gazetesi. Yüzde 26,8’lik okunma oranına sahip Yeni Yaşam’ı yüzde 12,5’lik oranla Posta, yüzde 9,8’lik oranla Sabah, yüzde 8,9’luk oranla Evrensel ve yüzde 8,9’luk oranla Sözcü gazeteleri izliyor.