Kürt yazar İbrahim Güçlü: PKK devlet projesi olarak yapılandı



Hülya Karabağlı

T24/ANKARA



Kürt yazar İbrahim Güçlü, TBMM’de, “ PKK devlet projesi olarak yapılandı” dedi. Türkiye’nin yakın tarihine bakıldığında terörün ve darbelerin tek merkezden yönetildiğin anlatan Güçlü, “ Bu merkez Kemalist devlettir. Kemalist devlet, PKK’yı, Hizbullah’ı ve diğer terör örgütlerini yönetmiştir. Yönetmektedir” .



Öcalan’ın, Ortadoğu projesine kurban gittiğini söyleyen Güçlü, “ Ortada bir komplo falan. Bunları geçin. Ortadoğu’da yeni bir yapılanma söz konusuydu. Öcalan’ın İmralı’ya götüren şey, Ortadoğu projesidir. Öcalan, bu projenin yol kazasıdır”.



PKK’nin 1980 öncesi ve sonrası infaz ve iç infazlarına ilişkin listeyi komisyona veren Güçlü, “ Abdullah Öcalan liderliğindeki PKK ilk çıktığı günden günümüze dek binlerce sempatizanını ‘örgütü ihanet , ajan provokatör’ suçlamasıyla infaz etmiştir”





‘Kürdistan’ı insansızlaştırmak’



Terörden Kaynaklanan Yaşam Hakkı İhlallerini İnceleme Komisyonu , Kürt yazar İbrahim Güçlü’yü dinledi. PKK, Hizbullah devlet ilişkilerinin araştırılması ve açığa çıkarılmasının Kürt sorununu çözümünden kilit nokta oluşturduğunu anlatan Güçlü, “ Devletin PKK’yı örgütlemesinin nedeni, Kürt ulusal hareketini içeriden kuşatmak ve amacından saptırmak; Kürdistan’ı insansızlaştırmaktır. Devlet bu stratejisinde başarı sağlamıştır. Milyonlarca Kürdün göçe zorlanması, binlerce köyün yakılması, boşaltılması bunun en somut delilidir”.





PKK: Türk devlet projesi



PKK’nin silahlı bir örgüt olduğunu ve kendisinden başka Kürt bir örgüte izin vermediğini anlatan Güçlü, “ PKK kendi dışındaki tüm Kürdistanlı örgütleri gayri meşru ve düşman ilan etti. Kendi içinde ortaya çıkan ve çıkacak muhalefeti işbirlikçi, ajan olarak i tanımladı. PKK’nın benimsediği paradigma Türk devlet – ulus , Kemalizm’in benimsediği bir paradigmaydı. Bu yapısıyla da bir Türk devlet projesi olarak kendini açığa vuruyor”.





Öcalan başbakandan daha çok konuşuyor



Abdullah Öcalan’ın üç ay öncesine kadar Başbakan Tayyip Erdoğan’dan daha fazla konuştuğunu söyleyen Güçlü, “Ortada bir komplo galan. Bunları geçin. Ortadoğu’da yeni bir yapılanma söz konusuydu. Öcalan’ın İmralı’ya götüren şey, Ortadoğu projesidir. Öcalan, bu projenin yol kazasıdır”.





