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Politika

Kürt yazar İbrahim Güçlü: PKK devlet projesi olarak yapılandı

Kürt yazar İbrahim Güçlü, TBMM’de, “ PKK devlet projesi olarak yapılandı...

19 Ocak 2012 02:00


Hülya Karabağlı
T24/ANKARA 

Kürt yazar İbrahim Güçlü, TBMM’de, “  PKK devlet projesi olarak yapılandı” dedi. Türkiye’nin yakın tarihine bakıldığında terörün ve darbelerin tek merkezden yönetildiğin anlatan Güçlü, “ Bu merkez  Kemalist devlettir.  Kemalist devlet,  PKK’yı, Hizbullah’ı ve diğer terör örgütlerini yönetmiştir.  Yönetmektedir” .

Öcalan’ın,  Ortadoğu projesine kurban gittiğini söyleyen Güçlü, “ Ortada bir komplo falan.  Bunları geçin. Ortadoğu’da yeni bir yapılanma söz konusuydu.   Öcalan’ın İmralı’ya götüren şey, Ortadoğu projesidir.  Öcalan, bu projenin yol kazasıdır”. 

PKK’nin 1980 öncesi ve sonrası  infaz ve iç infazlarına ilişkin listeyi  komisyona veren  Güçlü, “ Abdullah Öcalan liderliğindeki PKK ilk çıktığı günden günümüze dek binlerce sempatizanını ‘örgütü ihanet , ajan provokatör’ suçlamasıyla infaz etmiştir” 


‘Kürdistan’ı insansızlaştırmak’ 

Terörden Kaynaklanan Yaşam Hakkı İhlallerini  İnceleme Komisyonu ,  Kürt yazar İbrahim Güçlü’yü dinledi.  PKK, Hizbullah devlet ilişkilerinin araştırılması ve açığa çıkarılmasının  Kürt sorununu çözümünden  kilit nokta oluşturduğunu anlatan  Güçlü,   “ Devletin  PKK’yı örgütlemesinin nedeni,  Kürt ulusal hareketini  içeriden kuşatmak ve amacından saptırmak; Kürdistan’ı insansızlaştırmaktır. Devlet bu stratejisinde başarı sağlamıştır.  Milyonlarca Kürdün göçe zorlanması, binlerce köyün yakılması, boşaltılması bunun en somut delilidir”. 


PKK: Türk devlet projesi 

PKK’nin silahlı  bir örgüt olduğunu ve kendisinden başka Kürt bir  örgüte  izin  vermediğini anlatan Güçlü, “ PKK kendi dışındaki  tüm Kürdistanlı örgütleri gayri meşru  ve düşman ilan etti.  Kendi içinde ortaya çıkan  ve çıkacak muhalefeti  işbirlikçi, ajan olarak i tanımladı.  PKK’nın benimsediği paradigma  Türk devlet – ulus , Kemalizm’in benimsediği  bir paradigmaydı. Bu yapısıyla da bir Türk devlet projesi olarak kendini açığa vuruyor”. 


Öcalan başbakandan daha çok konuşuyor 

Abdullah  Öcalan’ın  üç ay öncesine kadar  Başbakan  Tayyip Erdoğan’dan  daha fazla konuştuğunu söyleyen  Güçlü, “Ortada bir komplo galan.  Bunları geçin. Ortadoğu’da yeni bir yapılanma söz konusuydu.   Öcalan’ın İmralı’ya götüren şey, Ortadoğu projesidir.  Öcalan, bu projenin yol kazasıdır”.  


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