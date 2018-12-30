Kürt soprano Mizgin Tahir: Operanın kökeni dengbejliktir

Kürt opera sanatçısı Mizgin Tahir, “Operanın kökeninin Ortadoğu ve özellikle de Kürtlerin kültürünün önemli parçası olan dengbejlikten geldiğini savunuyorum” dedi.

Rudaw'a konuşan, Mizgin Tahir’in açıklaması şöyle

Dengbejliği opera ile pekiştirdiniz. Güzel bir kombinasyon de ortaya çıktı. Bununla birlikte Mozart’ın iki bestesini de Kürtçe’ye eklediniz. Sizce Kürt müziği özellikle dengbejlik ve opera kombinasyonun da size ilginç gelen neydi?

Ben şunu iddia ediyorum. Operanın kökeninin Ortadoğu ve özellikle de Kürtlerin kültürünün önemli parçası olan dengbejlikten geliyor.

Kürtlerin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik boyutunu düşündüğümüzde Kürt müziğinin yeri tam olarak nedir?

Kürt müziğinin içindeki mevcut durumu bana göre koordineden uzak. Anonim (geleri) ve onun gibi köklü ve zengin bir geçmişten gelip bu aşamaya gelinmesi, kaybolmayla yüz yüze kalması çok kötü. Onlar dertlerini çok güzel dillendiriyordu. Kendi bölgeleri ve kültürleriyle söylüyorlardı. Şimdi kalkıp dertlerimizi müzikle seslendirmeye çalışsak aynı his ve duygularla söyleyemiyoruz.

Sizce bunun nedeni ne?

Nedeni kendi köklerine bağlı olmaması...