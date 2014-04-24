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Kurt Seyit ve Şura İstanbul'a geliyor

Reytinglerde beklenen sonuçları veremeyen Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisi Kurt Seyit ve Şura'nın çekimlerine İstanbul'da devam edilecek

24 Nisan 2014 14:14

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı Kurt Seyit ve Şura dizisinin çekimleri İstanbul'a taşınıyor.

Dizinin önceki akşam yayımlanan yeni tanıtımında, Kurt Seyit ve Şura’nın İstanbul’daki yeni hayatlarından görüntüler yer aldı. 29 Nisan Salı günü Star TV’de ekrana gelecek dizinin yeni bölümünde, büyük kayıplar, derin acılar yasayarak Kırım’dan ayrılan Kurt Seyit ve Şura, işgal altındaki İstanbul’a gelecek. İkilinin İstanbul Pera’daki ilk duraklarından biri Şeref Otel olacak. Kurt Seyit ve Şura, Şeref Oteli sakinleriyle adeta yeni bir aileye sahip olacaklar.

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