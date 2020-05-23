Kürt sanatçılar Zazaca için biraraya geldi; 10 sanatçı tek albüm

Kürt müzisyenler, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun 2008’de yayımladığı “Tehlike Altındaki Dünya Dilleri Atlası”nda yok olmak üzere olan diller arasında gösterdiği Zazaca için bir araya geldi.

Sanatçılar, Urfa Siverekli şair, yazar ve bestekâr Kadir Büyükkaya’nın bestelerini seslendirdi.

Alman-Kürt Kültür Enstitüsü (Deutsch-Kurdisches Kulturinstitut) tarafından hazırlanan albümde aranjör ve müzik prodüktörü Hakan Akay’ın imzası var.

Albümdeki sanatçılar ve okudukları besteler ise şöyle: Beser Şahin: Şewê Dergî (Uzun Geceler), Gülseven Medar: Wazena (İstiyor), Hanî Mojtehedî: Yara Mi (Sevgilim), Kerem Sevinç ve Tara Mamedova: Se Vajî (Ne Desem), Mehmet Akbaş: Xalê Mi (Dayım), Mikaîl Aslan: De Vajê (Söyle Haydi), Rojda: Nameyê Keyneke (Genç Kızın Adı), Sasa: Ewro-Meşt (Bugün-Yarın) ile Xumxumê (Dilber) ve Xêro Abbas: Sewl Teng o (Pabuç Dardır).

Albüme Youtube’dan ve diğer müzik kanallarından ulaşılabiliyor