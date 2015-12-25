Kürt sanatçı Aram Serhad tutuklandı

Asıl adı Gökhan Sevinç olan ve halk arasında “Aram Serhad” diye bilinen Kürt sanatçı, geçen yıl Aydın’ın Söke ilçesindeki Newroz kutlamasında söylediği "Oremar" ve "Bilind Apo" şarkıları gerekçe gösterilerek, "örgüt propagandası" suçlamasıyla tutuklandı.

Arzela Kültür Merkezi sanatçısı olan Aram Serhad, bu sabah kimlik kontrolü sırasında polisler tarafından durdurularak, “aranması olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. Büyükçekmece Adliyesi'ne getirilen Serhad, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Muş’un Bulanık ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Aram Serhad, 2014'te Aydın’ın Söke ilçesindeki Newroz etkinliğinde söylediği "Oremar" ve "Bilind Apo" şarkıları gerekçe gösterilerek, "örgüt propagandası" suçlamasıyla tutuklandı. Serhad, Metris T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.