T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kürt sanatçı Aram Serhad tutuklandı

"Örgüt propagandası" gerekçesiyle tutuklanan Serhad, 2014 Newrozu'nda "Oremar" ve "Bilind Apo"şarkılarını söylemişti

25 Aralık 2015 00:33

Veysi Polat

Asıl adı Gökhan Sevinç olan ve halk arasında “Aram Serhad” diye bilinen Kürt sanatçı, geçen yıl Aydın’ın Söke ilçesindeki Newroz kutlamasında söylediği "Oremar" ve "Bilind Apo" şarkıları gerekçe gösterilerek, "örgüt propagandası" suçlamasıyla tutuklandı.

Arzela Kültür Merkezi sanatçısı olan Aram Serhad, bu sabah kimlik kontrolü sırasında polisler tarafından durdurularak, “aranması olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. Büyükçekmece Adliyesi'ne getirilen Serhad, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Muş’un Bulanık ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Aram Serhad, 2014'te Aydın’ın Söke ilçesindeki Newroz etkinliğinde söylediği "Oremar" ve "Bilind Apo" şarkıları gerekçe gösterilerek, "örgüt propagandası" suçlamasıyla tutuklandı. Serhad, Metris T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

ETİKETLER

aram serhadkürt sanatçıaydınsökenewrozoremar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24