Kürt edebiyatının önemli isimleri Sarı Kitaplar Dizisi’de

Ayrıntı Yayınları yeni bir diziye başladı. Kürt edebiyatının önemli isimleri Sarı Kitaplar adı altında bir araya getirilecek. Eserler hem Kürtçe hem de Türkçe yayımlanacak.

Editörlüğünü Yavuz Ekinci’nin üstlendiği Sarı Kitaplar Dizisin’de, Kürt olup başka dillerde yazan ve yazdığı dilde okunup beğenilen yazarların kitapları Kürtçe ve Türkçeye çevrilecek. Bu kitaplar ayrı ayrı yayımlanacak. Kürtçe ve Türkçe baskılar için aynı kapak kullanılacak

Radikal'de yer alan habere göre, dizinin ilk durağı Kürt ve Arap edebiyatında önemli bir yeri olan Selim Berekât’ın Türkçe adıyla Tüy, Kürtçe ismiyle Perik kitabı.

Yavuz Ekinci “Çevirisini yaptığımız eserlerin çıkış noktası dilinden sürgün edilen Kürt yazarlar olsa da yine de bu eserlerin seçimindeki en önemli kriter eserin edebi başarısı ve kalitesi olacak” diyor. Ekinci’ye göre: “Bu çeviriler tamamlandığında hem Türkçe edebiyat okuru, hem de Kürtçe edebiyat okuru yüzyıllardır devam eden bir meselenin edebiyat alanındaki değişik izdüşümlerini görebilecek.”

Sarı Kitaplar’dan yayımlanması planlanan eserler şöyle:

Sherko Fatah: Im Grenzland -Almanca

Cemil Turan: Τα μάτια του λύκου (Kurtların gözü ) -Yunanca

Şeyhmus Dağtekin: À la source, la nuit,(Varlığın Öteki Yüzü) -Fransızca

Ariel Sabar: My father’s paradise veya Heart of the City –İngilizce

Fawaz Hussain : Les Sables de Mésopotamie (Mezopotmaya kumu) –Fransızca

Ali-Ashraf Darvishian : Salhay-e-Abri(Cloudy Years) -Farsça

Ali Muhammed Afgani: Şûher-i Ahu Khanom ( Ahu Hanım’ın Eşi ) -Farsça.