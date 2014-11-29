Kurt Cobain'in kızı, babasının hayatını anlatacak belgesel için harekete geçti

Rock efsanesi Kurt Cobain’in kızı Frances Bean Cobain, babasının hayatını anlatacak filmin yapımcılığını üstlendi. Brett Morgen’ın yöneteceği Kurt Cobain: Montage of Heck adlı belgesel 2015’te tamamla-nacak. Filmde Nirvana’nın hafızalara kazınan şarkılarının hikayeleri de yer alacak.

Haberi Twitter’dan duyuran Frances Bean, 2015’te yayınlacak belgeselin yönetmenliğini Brett Morgen’nın üstleneceğini ve babasının yaşamına, sanatına dair kapsamlı bir araştırmayla belgeselin ortaya çıktığını belirtti. 2012’de Kurt Cobain’in son eşi Courtney Love’ın engelle-melerine maruz kalan Morgen, belgesele “Courtney müdahalesi”nin olmadığını, Cobain’in ailesinin, kendisine şarkıcının kişisel ve aile arşivine sınırsız erişim hakkı sağladığını ifade etti.



Yönetmen bu sayede Cobain’in günlükleri, bilinmeyen demoları ve 200 saatlik hiç yayınlanmamış müzik kayıtlarının da gün ışığına çıktığını açıkladı.