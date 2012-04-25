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Kültür-Sanat

Kurt Cobain'in bilinmeyen şarkısı ortaya çıktı

Nirvana'nın efsane solisti Kurt Cobain'in eşi Courtney Love ile birlikte seslendirdiği bir düet ortaya çıktı

25 Nisan 2012 14:24

Nirvana grubunun efsanevi şarkıcısı ve gitaristi Kurt Cobain'in eşi Courtney Love ile seslendirdiği bir aşk şarkısı bulundu.

 
Müzikseverler arasında heyecanla karşılanan şarkı, Love'ın Hole grubunun davulcusu Patty Schemel ve 1990'larda Seattle'daki müzik ortamı ile ilgili "Hit So Hard: The Life And Near Death Story Of Patty Schemel" adlı belgesel filmin yapımı sırasında ortaya çıktı. 
 
P. David Ebersole'un yönettiği belgeselden alınan "Stinking Of You" adlı şarkının klibinde Cobain, akustik gitar çalan eşi Love'a eşlik ediyor. Klipte, çiftin o sıralar bebek olan kızları Frances Bean ve evlerinden görüntüler de yer alıyor. 
 
Hole'un eski gitaristi Eric Erlandson birkaç gün önce "Letters to Kurt" adlı kitabının yayımlanması dolayısıyla TV-Fuse kanalına yaptığı açıklamada, Cobain'in ölümünden önce bir solo albüm üzerinde çalıştığını belirtmişti.
 
"Kayıp Kuşağın Sözcüsü" olarak tanınan Cobain, 8 Nisan 1994'de 27 yaşında Seattle'daki evinde kendisini vurarak intihar etmişti. 
 
Cobain ve bas gitarist Krist Novoselic'in 1987 yılında kurdukları Nirvana, ilk albümü "Bleach"i 1989'da çıkarmıştı. 1991'de yayımladıkları ikinci albümleri "Nevermind"daki "Smells Like Teen Spirit" şarkılarıyla büyük ün kazanan Nirvana, ABD'de 25 milyon, dünya çapında ise 75 milyon albüm satışına ulaşmıştı.
 

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