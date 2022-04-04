Kurt Cobain’in gitarı müzik tarihinin en pahalı eşyaları arasına girdi

Efsanevi müzisyen Kurt Cobain'in gitarı, müzik tarihinin en değerli 101 parçası listesinde yer alarak şimdiye kadarki en pahalı rock hatıra eşyası oldu.

1994 yılında intihar ederek hayatını kaybeden Nirvana solisti ve müzisyen Kurt Cobain’in gitarı, Record Collector dergisinin “Müzik tarihinin en değerli 101 parçası” listesine girdi.

Record Collector dergisi yazarı Ian Shirley, açık artırmada satılan en pahalı 101 hatıra eşyasını sıraladı. Grunge müziği denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Cobain’in gitarı ise yaklaşık 87 milyon TL (4,5 milyon Sterlin) ile şimdiye kadarki en pahalı rock hatıra eşyası oldu.

Listede kimler var?