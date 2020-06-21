Kurt Cobain'in çaldığı gitar 6 milyon dolara satıldı

Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in New York'ta verdiği MTV Unplugged programı konserinde çaldığı gitar açık artırmada 6 milyon dolara satıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kurt Cobain'in ölümünden 5 ay önce gerçekleşen MTV Unplugged konserinde çaldığı 1959 Martin D-18E gitar açık artırmaya çıktı. Gitar, 6 milyon 10 bin dolara Avustralyalı iş insanı Peter Freedman tarafından satın alındı.

Gitarın satıldığı Juliens Açık Artırma şu ana kadar 5 satış dünya rekoru kırdı. Bunlar arasında en pahalı gitar, en pahalı hatıra eşyası gibi ürünler yer alıyordu.

Gitarı satın alan Freedman, Cobain'in çaldığı gitarı sanat galerilerinde sergilemek istiyor.