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Çevre

Kurşunlu halkı yeniden başlatılan ÇED sürecine direniyor

Çanakkale'nin Kurşunlu Köyü'nde halk, yeniden başaltılan ÇED sürecine direniyor.

19 Haziran 2017 17:23

Çanakkale'nin Kurşunlu köyünde, Skepsis antik kentinde işletilmek istenen feldspat madenini dört yıl önce hukuk mücadelesiyle durduran yöre halkı, ÇED sürecine yeniden başlayan şirkete karşı direniyor.

Çanakkale'nin Kurşunlu köyündeki Skepsis antik kentinde maden işletmek isteyen şirkete verilen "ÇED gerekli değildir" kararı yeniden devreye girdi. 

Köyün tepesinde Skepsis antik kentinin sınırında işletilen feldspat madeni 2013 yılında bölgedeki köylülerin haftalarca süren direnişinin ardından mahkemece durdurulmuştu. "ÇED gerekli değildir" kararı iptal edilen şirket, yeniden ÇED sürecine başladı.

Maden şirketini istemeyen köylüler tekrar direnişe geçti. Bugün düzenlenmesi planlanan ÇED bilgilendirme toplantısı öncesi köylüler, çevre örgütleri ve siyasi partiler buluştu. "Köyümüzde maden ocağı istemiyoruz" pankartıyla yürüyen köylüler, madene karşı kararlı mücadelelerini sürdüreceklerini söylediler.

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