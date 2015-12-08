Kurşunlu Cami’yi kim yaktı?

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı uygulanan Fatihpaşa Mahallesi’ndeki yaklaşık 500 yıllık Kurşunlu Cami (diğer adıyla Fatihpaşa Camisi), güvenlik güçleri ve PKK arasındaki çatışma sürecinde yandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve hükümete yakın çoğu medya camiyi yakanın PKK mensupları olduğunu savunurken, HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ caminin “havadan bombalandığını”, PKK’ya yakınlığıyla bilinen Özgür Gündem gazetesi de “camiyi güvenlik güçlerinin yaktığını” ileri sürdü.

Yeni Şafak: Tarayarak yaktılar

Yeni Şafak gazetesi bugün (8 Aralık 2015) “PKK’nın savaşı İslam’la” manşetiyle çıkarken haber metninde PKK’lıların uzun namlulu silahlarla camiyi tarayarak ateşe verdiğini ileri sürüldü. Gazeteye göre, “camiyi üs olarak kullanan ve Kuran-ı Kerimleri siper yapan PKK’lıların saldırılarının sürmesi nedeniyle, polis ekipleri yangına müdahale edemedi.”

Star: PKK el yapımı patlayıcılar kullandı

Birinci sayfasından ilgili haberi “Cami düşmanı PKK” başlığıyla duyuran Star gazetesine göre, “Teröristler el yapımı patlayıcılarla yangın çıkardı.”

Sabah, Akit ve Diriliş’te ‘tahmin’ nüansı

Diriliş Postası ise “PKK’lı teröristler Fatihpaşa Camisi’ni yaktılar” başlığıyla manşetinden yer verdiği haberde, “teröristlerce atılan el yapımı patlayıcılar nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın” ifadesi kullanıldı. Sabah ve Akit gazeteleri haberlerinde “tahmin edilen” sözlerini de içeren aynı ifadeye yer verirken Akit, “PKK cami yaktı” başlığıyla manşetten yer verdiği haberin spotunda “Yakılan caminin yanında yer alan Ermeni kiliselerine hiçbir zarar verilmemesi dikkat çekti” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde “PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırı Fatihpaşa Camisi’nde yangına neden oldu” denilirken Cumhuriyet gazetesi ilgili haberinde PKK veya güvenlik güçlerini işaret etmeden “el yapımı patlayıcı nedeniyle çıktığı tahmin edilen” ibaresini kullanmayı tercih etti.

Özgür Gündem: Havadan bombalandı

PKK’ya yakınlığıyla bilinen Özgür Gündem ise Kurşunlu Cami’de olanları “Palmira’da IŞİD, Sur’da AKP” başlığıyla manşetinden verdi. Gazete birinci sayfasında “caminin Saray çetelerince ateşe verildiğini” ileri sürerken haber metninde “Caminin çetelerce havadan bombalandığı, itfaiye ekiplerinin ilçeye girişinin de onlar tarafından engellendiği” iddia edildi.

HDP: Sur’daki gençlerin uçağı mı var?

HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP’nin bugünkü grup toplantısında Kurşunlu Cami’nin yanmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır Sur'daki Kurşunlu Camisi havadan bombalandı. Sur'daki gençlerin uçağı, helikopteri mi var?"

Davutoğlu: Dört Ayaklı Minare’yi tahrip ettiler, Kurşunlu Camii’ni yaktılar

Başbakan Ahmet Davutoğlu da bugün AKP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada konuya değindi. Davutoğlu, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin hakkında basın açıklaması yaptıktan sonra öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare’yi tahrip edenin de, Kurşunlu Cami’yi yakanın da PKK olduğunu söyledi. Davutoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

“O barikatlar, hendekler, Diyarbakırlı kardeşimin, Güneydoğu’daki vatandaşlarımızın hayatını karartmak için, askerlerimizi, polislerimizi şehit etmek için açık. Daha önce Dört Ayaklı Minare’yi tahrip ettiler, Kurşunlu Camii’ni yaktılar.

“Diyarbakır yüce bir şehirdir. Niye Fatih Paşa Cami derler bilir misiniz? Yavuz Sultan Selim, Bıyıklı Mehmet Paşa’yı Diyarbakır’a gönderir, İdris-i Bitlisi ile buraları fethederler. Bilinsin ki kıyamete kadar da bu ülkenin parçası olmaya devam edecekler. Bunun üzerine bölge insanı Fatih Paşa derler. İdris-i Bitlisi’nin hem dava arkadaşıdır, hem kardeşidir, hem Türk-Kürt birlikteliğini sonsuza kadar sürecek birliği omuzlarında taşıyan kişidir. İlk Osmanlı camiidir. Bu alçak teröristler bu camiyi ateşe verdiler. O ateş Türk-Kürt kardeşliğini kuran iki yüce insanın manevi şahsiyetine de atıldı. Türkler ve Kürler kardeş olmaya kıyamete kadar devam edecektir.

“Her gidişimde Diyarbakır’da bir şeyler öğrenirim, surlarına, minarelerine, Ulu Camii’ne, Ankara’dan selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Peygamberler şehrini. PKK’nın Palmira’yı tahrip eden DEAŞ’tan ne farkı var? Bunların dine, kültüre, kardeşliğimize, Diyarbakır’a saygısı yok. Tek hendek kalmayana kadar temizleyeceğiz.”

Kubbelerinin kurşunla kaplı olması nedeniyle halk arasında “Kurşunlu Cami” olarak anılan cami, daha önceki çatışmalarda da ciddi hasar görmüştü. Muhabir Fatih Pınar, çatışmalar ardından Ekim ortasında çektiği şu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı: