HDP’li Yüksekdağ: Kurşunlu Camisi havadan bombalandı; oradakilerin helikopteri mi var?

HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, partisinin grup toplantısında, önceki gün Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde yanan Kurşunlu Camisi’nde (Fatihpaşa Camisi) yangın için caminin havadan bombalandığını söyledi.

Yapılan saldırıyla ilgili görüntüler gösteren Yüksekdağ, "Diyarbakır Sur'daki Kurşunlu Camisi havadan bombalandı. Sur'daki gençlerin uçağı, helikopteri mi var?" dedi.

NTV, CNN Türk, Habertürk, Ahaber, TGRT Haber, Kanal 24 gibi haber kanallarında Yüksekdağ’ın konuşmasının hiçbir bölümüne yer verilmezken, grup toplantısının tamamı sadece İMC TV’de canlı yayınlandı. TRT Haber ise Yüksekdağ’ın konuşmasının kısa bir bölümüne yer verdi.