Sur’daki tarihi Fatihpaşa Camisi'nde yangın

Sokağa çıkma yasağı devam eden Diyarbakır’ın Sur ilçesinde düzenlenen saldırıda, kentteki ilk Osmanlı eseri Fatihpaşa Camisi'nde (Kurşunlu Camisi) yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, saldırganların uzun namlulu silahlarla ateş açması nedeniyle yangına müdahalede bulunamıyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde PKK'lı tarafından kazılan hendekler ve kurulan barikatların kaldırılması için başlatılan operasyonlar kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı 6'ncı gününe girerken, bugün tarihi Fatihpaşa Camisi'nde (Kurşunlu Camisi) yangın çıktı. Daha önceki çatışmalarda ağır hasar gören camide, çatışmalar sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri, devam eden çatışmalar nedeniyle can güvenliği bulunmadığı gerekçesiyle müdahale edemedi. Sur'daki birkaç evden daha yangın ihbarı yapıldığı ancak yine aynı gerekçeyle itfaiyenin müdahale edemediği bildirildi.

Güvenlik güçlerinin operasyou kapsamında ilçede zaman zaman çatışmalar şiddetleniyor. Bugün sabah saatlerinde de çatışmalara sürerken Fatihpaşa Camisi'nde yangın çıktı. Sokağa çıkma yasağı uygulanan 6 mahalleden biri olan Fatihpaşa Mahallesi'ndeki yaklaşık 500 yıllık Fatihpaşa Camisi'nde (Kurşunlu Camisi) alevler yükselmeye başladı. Daha önceki çatışmalarda da kurşunların hedefi olan ve ağır hasar gören tarihi camideki yangın, saat 10.00 sıralarında itfaiyeye ihbar edildi. İtfaiye ekipleri caminin bulunduğu bölgeye hareket ederken, aynı bölgede çatışmanın sürmesi ve can güvenliği bulunmadığı gerekçesiyle yangına müdahale edemeden geri dönmek zorunda kaldı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tarihi Fatihpaşa Camisi dışında dün yine tarihi Paşa Hamamı ile bugün merkez Sur İlçesi'nde 2 ev ile ilgili yangın ihbarları geldiğini, ancak ekiplerin söz konusu bölgeye gittiğinde çatışmaların sürmesi ve can güvenliği bulunmadığı gerekçesiyle müdahale edemediğini söyledi.



Sokağa çıkma yasağı nedeniyle girişlerin yasaklandığı merkez Sur İlçesi'nde yürütülen operasyonlar kapsamında açılan hendekleri kapatmak için DSİ'den alınan bir iş makinesinin dün Fatihpaşa Camisi yakınlarında hendeklerin kapatılması sırasında çatışma çıkması üzerine operatörü tarafından terk edildi. İş makine bölgede kalırken, operatörün yara almadığı belirtildi.



1516-1520 yıllarında dönemin Diyarbakır Valisi Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve kubbelerinin kurşunla kaplı olması nedeniyle 'Kurşunlu' diye de anılan, Diyarbakır'daki ilk Osmanlı eseri Fatihpaşa Camisi'nin içinden PKK'lılar önceki gün açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Katırlı ağır yaralanmış, hastanedeki müdahaleye rağmen şehit olmuştu.





Valilik: Yangını terör örgütü mensupları çıkardı





Diyarbakır Valiliği yaptığı açıklamada, "Sur İlçesi'nde tarihi Kurşunlu Camisi'nde çıkan yangının bölücü terör örgütü mensuplarınca çıkarıldığını" savundu. Açıklamada şöyle denildi:



"İlimiz Merkez Suriçi Fatih Paşa Mahallesinde bulunan, mülkiyeti mazbut Fatih Paşa Vakfına ait, Diyarbakır ili kentsel SİT alanı içerisinde bulunan, Diyarbakır’daki ilk Osmanlı eseri olan, Bıyıklı Mehmed Paşa tarafından 1516–1521 yılları arasında yaptırılan Fatih Paşa Camii’nde (Kurşunlu Camii), bölücü terör örgütü mensupları tarafından yangın çıkarılmıştır. Terör olayları nedeniyle özellikle kuzey giriş cephesi, orijinal kapı ve doğramaları ile çevre duvarları daha önce büyük oranda hasar görmüş olan tarihi miras Fatih Paşa Camii’nin, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce onarılması için analitik projeleri hazırlanmaya başlanmış ve onarılması planlanmaktaydı. Ancak Sur ilçesinde güvenlik güçlerinin hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması amacıyla faaliyet yürüttüğü bölgede, çalışmaları engellemek amacıyla 07.12.2015 tarihinde sabah 9.20 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları tarafından cami içerisinde yangın çıkarılmış olup, orijinal kapı ve kepenklerin yandığı, duvarların hasar gördüğü bilgisi edinilmiştir. Bölücü terör örgütü tarafından yolların hendek ve barikatlarla kapatılması ve terör saldırılarının devam ettirilmesi nedeniyle itfaiye ve güvenlik güçleri tarafından yangına müdahale edilememiş olup, saat 16.00 itibariyle yangın kendiliğinden sönmüştür. Bölgenin güvenliği sağlandıktan sonra gerekli çalışmalar yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

