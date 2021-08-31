Kurşunlu benzin dönemi resmen sona erdi; kullanan son ülke Cezayir, benzin istasyonlarında yakıtın satışını bıraktı

Birleşmiş Milletler (BM), insan ve gezegen sağlığına yönelik büyük bir tehdidi ortadan kaldırıldığını ve kurşunlu benzin döneminin resmen sona erdiğini duyurdu. Kurşunlu benzin kullanan son ülke Cezayir, benzin istasyonlarında yakıtın satışını bıraktı.

BM uzmanları, 1922'de kullanımı başlayan yakıtı, “çevre ve halk sağlığı için felaket” olarak nitelendirdi. 1970'lere gelindiğinde, dünya çapında üretilen petrolün neredeyse tamamı kurşun içeriyordu.

Yetkililer, son derece zehirli ve güvenli bir maruz kalma seviyesi olmayan kurşunlu benzinin kullanımının sonra ermesinin yılda 1.2 milyondan fazla erken ölümü önleyeceğini iddia ediyor.

BM çevre programı direktörü Inger Andersen, “Kurşunlu benzin yasağının başarılı bir şekilde uygulanması, küresel sağlık ve çevremiz için büyük bir kilometre taşıdır" dedi.

Uzmanlara göre, bu yakıtın kullanımının etkileri muhtemelen onlarca yıl sürecek. Yakın tarihli bir araştırma, 20 yıl önce Londra'da yasaklanan maddenin, hava kalitesi üzerinde hala etkisi olduğunu buldu.

Kurşunlu benzinin dünya çapında satışı ve kullanımı sona erdi. Ancak, zehirli kurşun hala boyalarda, pillerde ve ev eşyalarında kullanılmakta.