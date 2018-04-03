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Kültür-Sanat

“Kursiyerlerin Gözünden Beyoğlu” fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL, (DHA) - Beyoğlu’nda geleceğin fotoğrafçılarını yetiştirmek amacıyla açılan Fotoğrafçılık Atölyesi’nin 15’nci dönemi tamamlandı

03 Nisan 2018 12:40

İSTANBUL, (DHA) - Beyoğlu’nda geleceğin fotoğrafçılarını yetiştirmek amacıyla açılan Fotoğrafçılık Atölyesi’nin 15’nci dönemi tamamlandı. Aldığı fotoğrafçılık eğitimi ile Beyoğlu’nu fotoğraflayan kursiyerlerin çekimlerinden seçilen 55 fotoğraf “Kursiyerlerin Gözünden Beyoğlu” fotoğraf sergisinde sanatseverlerle buluştu.

Derslerde öğrendiği teorik bilgileri düzenlenen şehir içi turlarla pratiğe döken öğrenciler önce Beyoğlu’nu fotoğrafladı, daha sonra bu fotoğraflar Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezinde açılan “Kursiyerlerin Gözünden Beyoğlu”fotoğraf sergisinde sanatseverlerle buluştu. 55 fotoğrafın yer aldığı sergi bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.

“TEORİK VE PRATİK EĞİTİMLER ÇOK İYİYDİ”

Kursiyerlerden Şeyda Özdemir, fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini belirterek “Fotoğrafçılığın profesyonel eğitimini almayı çok istiyordum. Beyoğlu Belediyesi’nin Gençlik Merkezi\'nde ücretsiz olarak açtığı Fotoğrafçılık Atölyesi’ne katıldım. Teorik ve pratik eğitimler çok iyiydi. Arkadaşlarla grup halinde fotoğraf çekmeye çıktık. Bugün açılan bu sergiden tüm arkadaşlarımızın emeği var. Güzel bir sergi oldu” sözleriyle aldığı eğitimi değerlendirdi.

400 ÖĞRENCİYE FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Fotoğrafçılık Atölyesi’ne bu güne kadar yaklaşık 400 öğrenci katıldı. Kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği Fotoğrafçılık Atölyesi’nde dersler Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın fotoğrafçısı olarak da görev yapan Fotoğraf Sanatçısı Timur Tahmaz tarafından veriliyor. 4 ay süren kursta kursiyerlere, fotoğrafçılığa dair temel ve teorik bilgileri öğretiliyor. Kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere Milli Eğitim onaylı sertifika veriliyor.

(FOTOĞRAF)

 

 

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