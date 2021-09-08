Küresel Fon: Pandeminin HIV, tüberküloz ve sıtmaya karşı mücadele üzerinde "yıkıcı" bir etkisi oldu

Küresel AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla Mücadele Fonu tarafından yayımlanan rapora göre, pandeminin 2020'de HIV, tüberküloz ve sıtmaya karşı mücadele üzerinde "yıkıcı" bir etkisi oldu.

Küresel Fon'un yönetici direktörü Peter Sands şu şekilde açıklama yaptı: "20. yıl dönümümüzü kutlamak için, bu yılki raporda, son yirmi yılda HIV, tüberküloz ve sıtmaya karşı kaydettiğimiz ilerlemeyi mümkün kılan olağanüstü cesaret ve dayanıklılık hikayelerine odaklamayı ummuştuk. Ancak 2020 verileri farklı bir odağı zorluyor ve Covid-19 pandemisinden korktuğumuz şeyi doğruluyor. Covid-19'un HIV, tüberküloz ve sıtmaya karşı mücadele ve desteklediğimiz topluluklar üzerindeki etkisi yıkıcı oldu. Küresel fon tarihinde ilk kez, önemli programatik sonuçlar geriye gitti"

HIV testi ve önleme hizmetlerinde önemli düşüşler olduğunu belirten Kürsel Fon, HIV tedavisi ile ulaşılan kişi sayısının geçen yıl yüzde 11 düştüğünü ve çoğu ülkede yeni tedaviyi engellediğini açıkladı.

Bununla birlikte, HIV için hayat kurtaran antiretroviral tedavi görenlerin sayısı "Covid-19'a rağmen" yüzde 8,8 artarak 21,9 milyona yükseldi.