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Kültür-Sanat

Kürk Mantolu Madonna 2019'da beyazperdede

'Kürk Mantolu Madonna' filminin yönetmeni Onur Saylak olacak

18 Eylül 2018 20:57

Sabahattin Ali’nin kült eseri Kürk Mantolu Madonna tiyatro oyunundan sonra şimdi film oluyor. Ay Yapım’ın üstleneceği, sinema uyarlamasını yönetecek isim geçen sene vizyona giren 'Daha' filminin yönetmeni Onur Saylak oldu.

İki yıldan bu yana senaryo çalışmaları devam eden Kürk Mantolu Madonna'nın çekimlerine 2019 yılında başlanması bekleniyor. Daha öncede Ay Yapım ile çalışan Saylak,en son internet dizisi Şahsiyet'in yönetmenliğini üstlenmişti.

Ekrana getirdiği televizyon dizileri ile unutulmaz yapımlara imza atan yapım şirketi Dedemin İnsanları, Bir Küçük Eylül Meselesi, Delibal ve Daha gibi filmlerin yapımını üstlenmişti. 

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