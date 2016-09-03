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Çevre
BBC Türkçe

Küresel karbon salınımının yüzde 40'ından sorumlu ABD ve Çin, Paris iklim anlaşmasını onayladı

Çin dünyada en fazla karbondiyoksit emisyonu olan ülke konumunda

03 Eylül 2016 14:49

Dünyanın iki büyük küresel karbon salınımından sorumlu ülkesi, ABD ve Çin, Paris Antlaşması'nı imzaladı.

Emisyon salınımını azaltmak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için varılan Paris mutabakatı ile ilgili imzaları, ABD Başkanı Barack Obama ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a iletti.ABD'nin de Hangzhou'daki başlayacak G20 zirvesinde anlaşmayı onayladığını duyurması bekleniyor.

Bu iki ülkenin, dünyadaki en büyük karbondioksit "kirleticisi" olduğu belirtilirken Çin dünyada en fazla karbondiyoksit emisyonu olan ülke konumunda. Karbondiyoksit, iklim değişikliğine yol açıyor.

Obama, ABD'nin dünyada iklim değişikliğine karşı savaşta öncü olmaya kararlı olduğunu belirtirken, Şi Cinping anlaşmayı "iklim değişikliğine karşı ortaya çıkan küresel hükümet sistemi" olarak nitelendirdi.

Anlaşma, muhtemelen bu senenin sonunda, yeterli sayıda ülkenin imza koymasının ardından yürürlüğe girecek.

Aralık'ta Paris'te 200'e yakın ülkenin katılımıyla yapılan iklim konferansında, küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulmasını konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Paris anlaşması, dünyanın ilk kapsamlı iklim anlaşması. Anlaşma, küresel karbon emisyonlarının yüzde 55'inden sorumlu olan en az 55 ülkenin iç onay sürecini tamamlamasından sonra yürürlüğe girecek.

Anlaşmayı şimdiye kadar 23 ülke resmen onayladı. Bu ülkelerin toplam karbon emisyonları küresel salımın sadece yüzde birine denk geliyor.

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