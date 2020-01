Küresel ısınma gelecek nesiller hangi keyiflerden mahrum bırakacak?

Kuzey Kutbu’nun birçok bölgesi bugün normallerin üzerinde seyreden sıcak hava dalgalarına karşı yaşamı normal koşullarda sürdürmeye çalışsa da yapılan çalışmalar küresel ısınmanın kendisini her geçen yıl daha büyük oranda hissettirmesi ile gelecek nesillerin bugünkü bir çok keyiften mahrum kalacağını ortaya koyuyor.

Son dönemde sık görülen felaketlerin bu kadarla kalmayacağını söyleyen uzmanlara göre, artan sıcaklık yüzünden dünyayı bekleyen diğer kötü süprizler şöyle olacak:

- Kuzey Kutbu hayvanlarıI: ABD’nin Penn State Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, Kuzey Kutbu’nda yaşayan ren geyiği gibi hayvanların küresel ısınmayla birlikte büyük oranda neslinin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını gösterdi.

- Kahve: Kahve zincirleri Starbucks’ın geçen yıl açıklamalara göre, sıcaklık değerleri aynı hızla yükselmeye devam ederse dünya çapında kahve dolaşımında büyük bir sıkıntı yaşanacak ve 30 yıl içerisinde kahveye lüks tüketim sayılacak kadar sınırlı erişilecek.

- Yavru kutup ayıları: 2011’de yapılan araştırmalar, küresel ısınma yüzünden eriyen buzullara paralel olarak kutup ayılarının boyutlarında da belirgin bir azalma olduğunu ortaya koydu. Dünya Vahşi Doğayı Koruma Vakfı, bahar aylarında buzullarda yaşanan erimenin bir ay daha erken gerçekleşmesiyle hamile kutup ayılarının yüzde 40 ila 73 oranında doğum yapamayacağını açıklamıştı.

- Alerji: Özellikle polenlere alerjisi olanlar, küresel iklime bağlı birçok enfeksiyondan daha fazla zarar görme tehlikesinde. Zira, sıcak hava daha fazla polen dolaşımına neden oluyor.

- Balık: 2002’de yapılan araştırmalar, soğuk su akıntılarında yaşayan canlıların küresel ısınmada büyük oranda yok olduğunu ortaya koymuştu. Bu yüzden somon ve alabalıkların 2090 yılına kadar dünya üzerinde yüzde 18 ila 38 oranında bir kayba uğrayacağı tahmin ediliyor.

- Çikolata: Gana ve Fildişi Sahili’nde kakao sıkıntısı her geçen gün büyüyor. Bu yüzden, her istenildiği an marketten uygun fiyata satın alınabilen çikolatalar yakında lüks tüketim ürünlerinden biri olma tehlikesi taşıyor.

- Bal: Şiddetli yağışlar arıların bal yapma yeteneklerini kısıtlıyor. Bu, yalnızca bal üretiminin azalması değil, aynı zamanda dünyada birçok gıdanın üretilmesinde anahtar rol oynayan arıların yok olma riski taşıdığı anlamına geliyor. (Milliyet)