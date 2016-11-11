Küresel ısınma tehdidi hızla yaklaşıyor

Amerikan bilim dergisi Science'da yer verilen araştırmaya göre küresel ısınma, göç hareketi ve genetik çeşitlilik gibi süreçlerin yüzde 82’sini değiştirmeye başladı. Araştırmaya göre, endüstri devrimi öncesine oranla yeryüzü şimdiye dek 1 derece ısınmış olmasına rağmen iklim değişikliğinin etkileri deniz ve tatlı sularda açık bir biçimde kanıtlanabilir durumda. Araştırmayı yürüten Florida Üniversitesi bilim insanlarından Brett Scheffers, "Sadece bir derecelik bir küresel ısınmanın bile şimdiden ciddi etkilerinin olduğuna dair kanıtlara sahibiz" diye konuştu.

Scheffers’e göre iklim değişikliği canlılarda gen mutasyonuna, örneğin uzunluk gibi fiziksel özelliklerin değişmesine sebep oluyor. Araştırmaya göre, ayrıca küresel ısınma nedeniyle bazı canlı türleri tamamen farklı bölgelere göç ediyor. İklim değişimi ayrıca salgın hastalık, mahsul kaybı ve avlanan balık türlerinin azalmasına da yol açıyor.

Araştırmanın uzmanlarından Avustralya Queensland Üniversitesi bilim insanlarından James Watson, "bilim dünyasında birçok kişinin daha onlarca yıl gerçekleşmesini beklemediği değişiklikleri tespit etmenin" kendilerini de şaşırttığını söyledi. Araştırmacı Watson "Artık iklim değişikliğini geleceğin sorunu olarak adlandırmak akıllıca değil. Bir an önce sera gazı emisyonunu düşürmek için harekete geçilmezse yeryüzündeki ekolojik sistemde yaşanacak esaslı değişimleri görmek bizim ömrümüz süresinde mümkün olacak" diye konuştu.

Marakeş'te İklim Konferansı

Küresel ısınma nedeniyle fırtına ve sıcak hava dalgası gibi aşırı meteorolojik koşulların sıklaşacağı yönünde de uyaran bilim insanları, bu durumun gıda güvenliğini tehdit ettiğini ve insanlar dâhil tüm canlıların yaşam alanlarını kaybetme tehlikesi doğurduğunu bildirdi.

Uluslararası toplum ise Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenen BM İklim Konferansı’nda Paris İklim Anlaşması’nın nasıl hayata geçirileceğini görüşüyor. Paris İklim Anlaşması küresel ortalama sıcaklık artışını 1,5 en fazla 2 derece ile sınırlandırılmasını öngörüyor. İklim Anlaşması’na şimdiye dek onay veren ülkelerin sayısı göz önüne alındığında bu hedefin yakalanması zor görünüyor.

Marakeş’teki endişelerin bir diğer kaynağını da müstakbel ABD Başkanı Trump’ın küresel ısınmaya inanmaması ve bu nedenle harekete geçme gereği hissetmemesi oluşturuyor.

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AFP/BD/HS