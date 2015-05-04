Küresel ısınma nedeniyle her 6 canlı türünden birinin soyu tükenebilir!

ABD'nin Connecticut Üniversitesi'nden Mark Urban'ın küresel ısınma ve risk altındaki canlı türlerini incelediği araştırması, dünya üzerindeki türlerin yüzde 16'sının soyunun tükeneceği sonucuna vardı.

Science dergisinde yayınlanan araştırma en çok Güney Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki türlerin tehlike altında olduğu ortaya koydu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Urban, dünyanın yıllık ortalama ısısında her bir derecelik artışın eko sistemler içerisindeki tür çeşitliliğini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Urban, "Eğer dünya küresel ısınma ve sera gazı salınımı konusunda ciddi ilerleme kaydetmezse çok sayıda canlı türünün yok olduğuna tanık olacağız" dedi.

Pek çok canlılının küresel ısınma nedeniyle yaşadığı eko sistemdeki değişim yüzünden yok olabileceğini ifade eden Urban, özerllikle Güney Amerika, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın kendilerine özgü eko sistemleri olduğunu, o yüzden de bu bölgelerde yaşayan canlıların ayrıca risk altında bulunduğunu ifade ediyor.

Çalışmayı değerlendiren Arizona Üniversitesi Profesörü John Wiens ise türlkerin yok olması riskinin yüzde 16'dan da yüksek olabileceğini ifade ederek "Bugüne kadarki çalışmaların neredeyse tamamı Kuzey AMerika ve Avrupa kıtalarına odaklandı. Bu bölgelerde türlerin yok olma riski görece daha az" diyor.

Wiens'e göre, küresel ısınmayla birlikte Güney Amerika'daki canlıların yüzde 23'ünün soyunun tükenebileceğini belirtiyor.