Küresel ısınma Everst'i etkilmeye başladı, buzullar eriyor



Bilim insanlarının gerçekleştirdiği son gözlemler, dünyanın zirvesi olan Everest Dağı’ndaki buzulların çok hızlı bir şekilde eridiğini ortaya koydu.

Küresel ısınmanın etkileri, dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı’nı da etkilemeye başladı. Meksika’nın Cancun kentinde düzenlenen ve Amerikan Jeofizik Birliği (AGU) tarafından desteklenen konferansta, Everest’te yaşanan endişe verici erimeye dikkat çekildi.

Araştırmanın başını çeken İtalya’nın Milano Üniversitesi’nden Sudeep Thakuri, son 50 yıl içinde Everest’teki buzulların yüzde 13 azaldığını, kar örtüsünün ise onlarca metre yükseldiğini gösterdi.

‘İnsanların neden olduğu sera gazlarının değişimlerde parmağı olduğunu’ ifade eden Thakuri, buna rağmen yaşanan değişimlerin kesin sebebinin belirlenmediğini ifade etti.

Himalaya böglesindeki buzul hareketini takip etmek için uydu görüntüleri ve topografik haritalardan yararlanan bilim insanları, aynı zamanda Nepal İklim Gözlemevi ve Nepal Hidroloji İdaresi’nin verilerini kullanarak sıcaklık ve kar yağışı oranlarını ölçtü.

NBC News’in haberine göre, sonuçlar, son 20 yılda Everest bölgesindeki sıcaklığın 1.8 derece arttığını, muson yağmurları ve kış aylarında ise yağışların az da olsa azaldığını ortaya koydu.

Bilim insanları, çok küçük sıcaklık farklarının bile bölgede önemli değişimlere neden olabileceğini belirtirken, heyelan ve çığların ekosistemi olumsuz etkileyebileceğini de not düştü.

Tahakuri, ‘değişimlerin insanları da etkileyebileceğini’ belirterek, “Himalaya buzulları ve buz örtüsü, Asya’nın su kuleleri konumunda ve kuru mevsimlerde su ihtiyacını karşılıyor... Bu su tarım, içme suyu ve enerji üretimi için gerekli” dedi.