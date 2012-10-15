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Çevre

'Küresel ısınma diye bir şey yok'

İngiliz araştırmacılara göre, dünyanın son yıllardaki en büyük sorunu olan küresel ısınma mitten ibaret, araştırmacılar ayrıca ısınmanın sanıldığının aksine insan eliyle olmadığı kanısında

15 Ekim 2012 17:14

İngiliz bilim insanları küresel ısınmanın 16 yıl önce durduğunu ileri sürdü. "Artık korkacak bir şey kalmadı" diyen rapor, bilim dünyasını ikiye böldü. İklim uzmanlarına göre, 16 yıllık bir süre sonuca varmak için yeterli değil.

İngiliz iklim bilimci Prof. Phil Jones, BBC'ye yaptığı açıklamada bilim dünyasında yeni bir tartışma yarattı. Jones göre,  'küresel ısınma skandalı'nın dünyayı endişe altında tutmatan başka bir şey değil.

Dünyanın son yıllardaki en büyük sorunu olan küresel ısınma mitten ibaret, araştırmacılar ayrıca ısınmanın sanıldığının aksine insan eliyle olmadığı kanısında.

İngiliz East Anglia Üniversitesi İklim Araştırma Birimi'nden (CRU) Prof. Phil Jones BBC'ye yaptığı açıklamada küresel ısınmanın sanıldığı kadar önemli bir sorun olmadığını ve bunun insan eliyle olduğuna dair araştırmaların da güvenilir olmadığını söyledi.

1995'ten bu yana küresel ısınmada önemli bir değişiklik olmadığını da anlatan Jones, sözleriyle herkesi şaşırttı.

Daha önce, içinde bu bilgilerin de bulunduğu 72 adet bilimsel makale, 1000'in üzerinde arşiv belgesi ve güncel e-postanın araştırma merkezinin bilgisayarından çalındığını söyleyen Jones, bu durumun ileride halktan ve iş yerlerinden 'iklim vergileri' almak için düzenlenen sinsi bir oyun olabileceğini söylemişti.

Araştırmalarının ve küresel ısınmaya kuşkucu yaklaşan 'The Air Vent' sitesinde yayımlanan bilgilerin, küresel ısınma hakkında bildiklerimizi değiştirecek türden güçlü bilimsel araştırmalar olduğunu söyleyen Jones, 'küresel ısınma' skandalının dünyayı sürekli alarm ve endişe altında tutanların işi olduğunu söylüyor.

Küresel iklim değişikliğine sanılanın aksine, insanın sebep olmadığını da söyleyen Jones, yerkürenin birkaç derece ısınmasının bilimsel araştırmaların sonuçlarının da gösterdiği gibi normal olduğunu öne sürüyor.

İklim araştırmalarına yönelik olarak her fırsatta ciddi kuşkularının olduğunu belirten Patrick Micheals adlı iklim uzmanı da, New York Times'a verdiği söyleşide, "Bu skandal iklim tartışmalarına bir bomba gibi düştü, hatta tam bir atom bombası etkisi yarattı" demişti.

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