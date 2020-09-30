Küresel ısınma çiçeklerin rengini değiştiriyor

Bilim insanları, çiçek renklerinin yıllar içerisinde değiştiğini keşfetti. İnsan gözüyle fark edilemeyen bu renk değişimin nedeniyse küresel ısınmanın çiçekler üzerindeki etkileri oldu.

ABD'de hizmet veren Clemson Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, küresel ısınma etkilerinin artmasıyla birlikte çiçeklerin, yeni koşullara adapte olabilmek için renk değiştirdiği sonucuna ulaştılar. Araştırma sonuçları, Current Biology dergisinde yayımlandı.

Üç kıtada 42 bitki türü incelendi

Webtekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre; Bilim insanları, söz konusu araştırmalarını gerçekleştirebilmek için üç farklı kıtada 42 bitki türü üzerinde inceleme yaptılar. 1941 ila 2017 yılları arasında korunmuş bitki türleri üzerinde yapılan çalışmada, ultraviyole ışığa duyarlı bir kamera kullanılarak çiçeklerdeki pigmentasyon seviyeleri araştırıldı. Araştırma, insanların neden olduğu küresel ısınmanın bitkileri de doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren renk değişimi başladı

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre çiçekler, 20. yüzyılın ikinci yarısı itibarıyla renk değiştirmeye başlamak durumunda kaldılar. Renk değişimlerini istatistiksel olarak da açıklayan bilim insanları, bitkilerdeki UV emici pigmentlerin her yıl yüzde 2 kadar arttığını söylüyorlar.



Bu oran, on yıllık süreçlere indirgendiğinde bitkilerdeki renk değişimi ile atmosferin ısınması ve ozon tabakası delinmesinin birbirlerine yakın olduğu sonucuna ulaştırıyor.

Her bitkiyi aynı oranda etkilemiyor

Bitkilerin büyümek için güneş ışığına ihtiyaç duydukları aşikar. Ancak fazla güneş ışını ile birlikte birleşen UV radyasyonu, bitkilere faydadan çok zarar veriyor. Bu durumda da bir bitki, çiçeklerinde UV emici pigmentler salgılamaya başlıyor. Salgılanan bu pigmentlerin artışı, insan gözüyle görülmese de çiçeğin renginin değişmesine yol açıyor.

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda, küresel ısınmanın her bitkiyi aynı oranda etkilemediği sonucuna da ulaşıldı. Örneğin polenleri dışarıda bulunan bir çiçek, UV emici pigmentleri daha fazla salgılamak durumunda kalıyor. Bunun nedeni ise UV ışınları nedeniyle polenlerin kısırlaşabilme ihtimali.

Uzmanlar, UV emici pigmentlerin artışının devam etmesi durumunda renklerin çok daha fazla değişip, bitki üremesini engelleyebileceğini düşünüyorlar. Bunun nedeni ise tozlaşmayı sağlayan böceklerin, çiçeklerin renginden ciddi anlamda etkileniyor olmaları.