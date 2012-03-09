Küresel ısınma, ada ülkesinde yaşayanları yerinden etti!

T24 - Pasifik bölgesinde etkisini gün geçtikçe daha çok hissettiren iklim değişikliği sorunu, yaşadıkları adaları denizden sadece bir metre kadar yukarıda bulunan Kiribati halkını ilginç bir destek planı bulmaya zorladı.

Büyük Okyanus'ta, ekvator çizgisi üstünde yer alan 103 bin nüfuslu Kirbati Adaları'nda yapılan bakanlar kurulu toplantısında, küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliği nedeniyle adalarının su altına kalması durumunda Kiribati halkının Fiji'ye taşınması kararı alındı.

Associated Press haber ajansına konuşan Kiribati Adaları Cumhurbaşkanı Anote Tong, bu hafta içinde toplanan bakanlar kurulunun, Fiji Adaları'nın en büyük adası olan Viti Levu'dan yaklaşık 2428 hektarlık arazi satın alınmasına karar verdiğini söyledi.

Fiji'de kiliseye bağlı bir kuruluş tarafından 9,6 milyon dolara satılan verimli toprakların kendileri için bir çeşit sigorta olduğunu anlatan Tong, ''Umarım hiçbir zaman topraklarımızdan ayrılmak zorunda kalmayız'' diye konuştu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Fiji hükümet sözcüsü Sharon Smith Johns, ülkedeki 5-6 kurumun Kiribati'nin planı hakkında etüd çalışması yaptığını ve hükümetin gelecek hafta konuya ilişkin resmi bir açıklama yapacağını duyurdu.

Nüfusu 850 bin olan Fiji, Kiribati'nin 2253 kilometre batısında yer alıyor.