“Küresel anlamda yılda 2 bin şarbon vakasına rastlanıyor”

İSTANBUL, (DHA) -TARIM ve gıda konusundaki güncel gelişmeleri paylaşan Gıdahattı, şarbon konusunda önemli bir gerçeği açıkladı. Başta Türkiye olmak üzere yıllardır birçok Avrupa ülkesinde görülen ve Avrupa’nın Hayvan Hastalıkları Uyarı Sistemi (ADNS) tarafından düzenli olarak raporlanan vakaların dökümü çıkarıldı. Hastalığın Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika’da nadiren görüldüğü ve halen küresel anlamda yılda 2 bin vakaya rastlandığı belirtildi.

Türkiye’de son dönemde gündem konusu olan şarbon, hayvanlardan insanlara bulaşabilen, ölüm riski taşıyan hastalıklar arasında yer alıyor. Hastalığa yol açan \"Bacillusanthracis\" bakterisinin sporlar yoluyla yayılabiliyor olması ve bu sporların dayanıklı olması söz konusu hastalığın tehlikesini arttırıyor. Şu anda en yaygın olarak Sahra altı Afrika ve Orta Doğu’da görülen şarbonun, Avrupa kıtasında ise en fazla güney bölgelerde görülüyor. Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika’da nadiren görülen hastalıkla ilgili küresel anlamda yılda 2 bin vakaya rastlanılıyor.

2013 YILINDAN BERİ UYARI YAPILIYOR

Gıdahattı’nın haberine göre, Avrupa Birliği şarbon gibi gıda güvenliği riskini, Hayvan Hastalıkları Uyarı Sistemi (ADNS) adlı bir sistem ile üyelerine duyurdu. 2013 yılından beri her yıl şarbon uyarıları yapıldığı halde Türkiye’deki vaka sayılarının, diğer Avrupa ülkelerine göre daha yüksek olduğu belirtildi. Kurban Bayramı sonrasında gündeme gelen şarbonun, yıllardır görülen bir hayvan hastalığı olduğu doğrulandı. İlk olarak 2013 yılında Bulgaristan, Macaristan, Karabağ, İsveç ve Türkiye’den toplamda 126 uyarı yapılırken bunların 122’si Türkiye’dendi. 2014’te yapılan 124 uyarıdan 101’i, 2015 yılında 79 uyarıdan 69’u yine Türkiye kaynaklı oldu.

71 UYARIDAN 42’Sİ TÜRKİYE KAYNAKLI

2016 yılında Avrupa’da daha yaygın bir tablo olduğu ortaya çıktı. Yılda yapılan 61 uyarıdan 26’sı Türkiye kaynaklı olurken bunu 9’ar uyarı ile Fransa ve İsveç takip etti. 2017’de şarbon Avrupa’da yine kontrol altına alınırken, yapılan 106 uyarının 98’i yine Türkiye’den kaynaklandı. 2018 yılında ise yapılan 71 uyarıdan 42’si Türkiye, 24’ü Fransa, 2’şer tanesi Macaristan ve İtalya, biri de Romanya kaynaklı oldu.

KARANTİNA VE ARINDIRMA İŞLEMLERİ UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIYOR

Şarbon bakterisinin dayanıklı sporlar yoluyla yayılmakta olduğu, toprak altında kalmaları halinde bu sporların 70 yıla kadar canlılıklarını sürdürebildiklerine dikkat çeken haberde, daha önce hastalığın görüldüğü yerlerde otlayan hayvanlara kolaylıkla bulaşabildiği belirtildi.

KÖKENLERİ MISIR VE MEZOPOTAMYA BÖLGESİNE DAYANDIRILIYOR

ADNS verilerine göre, Türkiye’nin yıllardır şarbon konusunda sıkıntı yaşadığına işaret edilen haberde, bunun nedeninin karantina ve arındırma işlemlerinin uygun şekilde yapılamaması olduğunun düşünüldüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son yıllarda konuyla ilgili önemli çalışmalara imza attığı kaydedildi. Kökenleri Mısır ve Mezopotamya bölgesine dayandırılan şarbon hastalığına Eski Yunan ve Roma’nın da zaman zaman maruz kaldığı biliniyor.

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