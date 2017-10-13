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Politika

Küre'de MHP'den 100 istifa

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Küre İlçesi'nde MHP İlçe Başkanı Muammer Türkoğlu ile birlikte 100 üye, partiden istifa etti

13 Ekim 2017 14:18

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'nun Küre İlçesi\'nde MHP İlçe Başkanı Muammer Türkoğlu ile birlikte 100 üye, partiden istifa etti. Türkoğlu, Meral Akşener\'in kuracağı partiye destek vereceklerini açıkladı.
MHP Küre İlçe Başkanı Muammer Türkoğlu ile birlikte 100 partili, İlçe Seçim Kurulu’na giderek  istifa dilekçelerini verdi. Türkoğlu, senelerdir gururla üyesi oldukları MHP’den istifa ederek Meral Akşener’in kuracağı yeni partiye destek vereceklerini söylediı. Türkoğlu, şöyle konuştu:
\"MHP Genel Merkezi, baştan itibaren demokratik ve meşru bir hak olan kongre talebini ihanetle eş tutmuş, kongre talep edenlere akıl almaz iftira ve hakaretlerde bulunmuştur. Yaşanılan bu süreç ve referandum süreci, MHP Genel Merkezi ile yollarımızın tamamen ayrıştığını, ülkü ve gönül birlikteliğimizin kalmadığını net olarak ortaya çıkarmıştır. Siyasi partilerin, fikirleri iktidara taşımak için var olduğuna inanan bizler için MHP çatısı altında mücadele etmenin fikirlerimizi iktidara taşımaya bir katkısı olmayacağı görülmüştür. Kuşkusuz ki ideallerimizi, fikirlerimizi iktidara taşımak için mücadelemiz sürecektir. Zira bu bizler için yaşama gayesidir. Ancak bu mücadelenin artık MHP çatısı altında sürdürülmesi mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle sayın Meral Akşener’in kuracağı yeni partiye destek vereceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.\"

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