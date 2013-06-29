Kürdoloji Enstitüsü ilk mezunlarını veriyor, kütüğe Kürtçe plaket çakılacak

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kürdoloji Enstitüsü ilk mezunlarını veriyor.

500 mezun için yarın Mardin’de tören düzenlenecek. Törende, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir kütüğe okul 1’incisi tarafından Kürtçe plaket çakılacak. Törene, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nden de bakan düzeyinde katılım olacak.

Ali Ekber Ertürk'ün Akşam'daki haberine göre, Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü ve Kürdoloji Koordinatörü Prof. Dr. Kadri Yıldırım’ın yönetimindeki Enstitü’de 3 profesör, 1 doçent, 6 yardımcı doçent ve 10 öğretim görevlisinden oluşan 20 kişilik “Kürdoloji kadrosu” tarafından bir yıldır yüksek lisans düzeyinde eğitim veriliyordu.

Bu çerçevede eğitilen 500 öğretmen adayının mezuniyet töreni de yarın yapılacak.

Törene, içlerinde Irak Kürdistanı Bölgesel Kürt Hükümeti Eğitim Bakanı İsmet Halid ve eski Kültür Bakanı Felakedin Kakayi’nin de katılacağı bildirildi.

Yine törene, yurtiçi ve yurtdışından bir çok davetlinin katılması bekleniyor.

Törende, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir mezuniyet kütüğü “Kürtçe mezuniyetine” yönelik düzenlenecek. Bu kütüğe, Kürtçe birincisi tarafından bu plaket çakılacak.

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Kadri Yıldırım, “Çok mutluyuz. İlk mezunlarımızı vermenin gururunu taşıyoruz” dedi.