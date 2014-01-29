Dolar günü hareketli geçirdi; 2,32'yi gören dolar, akşam 2,26'nın altına düştü

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı ardından 2,1619'a kadar gerileyen dolar, kurumsal talep nedeniyle yükselişe geçerek dünkü seviyelere geri döndü. Öğle saatlerinde 2,32'yi gören dolar akşam saatlerinde 2,2515'ten işlem gördü.

Cnbce.com sitesinin haberine göre, dolar faiz artırım kararının ardından 2,1619'a kadar gerilemişti ancak öğleden sonra yeniden 2,30'u geçti. Dolar/TL saat 15.40'da 2,32 ile gün içi en yüksek seviyesini gördü. Dolar böylelikle PPK toplantısı önceki seviyeye ulaşmış oldu. Ardından 2,30'un altına doğru geriledi. Dolar, saat 16:41'de 2,2635'den işlem gördü. Saat 17:49'a geldiğinde ise dolar biraz daha düştü ve 2,2515'den işlem gördü.

Euro ise kararın ardından 3 liranın altına geriledikten sonra bugün tekrar 3 liranın hemen üzerinde seyrediyor. Sabah saatlerinde uluslararası piyasalarda dolar ve Euro, Türk Lirası karşısında günün en düşük seviyesine gerilemişti. Euro, saat 17:42'de 3,079'dan işlem gördü.