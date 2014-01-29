Merkez Bankası faiz kartını kullandı, dolar düşüşe geçti

Merkez Bankası olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan faiz artışı kararı çıktı.

Merkez Bankası, politika faizi olan 1 haftalık repo faizini yüzde 4.5'tan yüzde 10'a çıkardı. Gecelik borç verme faizi ise yüzde 12'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 3.5'ten yüzde 8'e yükseltirken, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 15'e, APİ borçlanma faizini yüzde 6.75'ten yüzde 11.5'e, bir haftalık repo faiz oranını ise yüzde 4.5'ten yüzde 10'a yükseltti.

Dolar hızla düştü

Merkez Bankası'nın kararı öncesi 2.2550 TL seviyesinde bulunan dolar ise kararın ardından çok sert düşerek 2.1856 TL'ye kadar indi.

Başçı, faiz yükseltme sinayali vermişti

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı dünkü Enflasyon Raporu basın toplantısında faiz enstrümanı hakkında kritik açıklamalarda bulunmuştu. Merkez Bankası’nın daha önceki zor dönemlerde nasıl tedbir aldıysa bundan sonra da alacağını vurgulayan Başçı, kurdaki harekete döviz satışıyla müdahale edildiğini, bundan sonra dövizin yanı sıra faiz aracını da kullanacaklarını anlattı. Faizin Merkez Bankaları için en temel, en vazgeçilmez politika aracı olduğunu vurgulayan Başçı, döviz rezervlerinin daha hızlı azalmaması için artık faiz aracını da kullanacaklarını açıklamıştı.

Merkez Bankası'nın toplantı sonrası açıklamasının tam metni şöyle:

Sayı: 2014-07 28 Ocak 2014

PARA POLİTİKASI KURULU KARARI

Toplantı Tarihi: 28 Ocak 2014

Toplantıya Katılan Kurul Üyeleri

Erdem Başçı (Başkan), Ahmet Faruk Aysan, Murat Çetinkaya, Turalay Kenç, Necati Şahin, Abdullah Yavaş, Mehmet Yörükoğlu.

Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi belirlenmesine karar verilmiştir:

a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 7,75’ten yüzde 12’ye, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 6,75’ten yüzde 11,5’e, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 3,5’ten, yüzde 8’e yükseltilmiştir.

b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 4,5’ten yüzde 10’a yükseltilmiştir.

c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 10,25 düzeyinden yüzde 15 düzeyine yükseltilmiştir. Son dönemlerde iç ve dış piyasalarda risk algılamasını olumsuz etkileyen gelişmeler yaşanmaktadır. Bu süreçte Türk lirasında belirgin bir değer kaybı ve risk priminde kayda değer bir artış gözlenmiştir. Merkez Bankası bu gelişmelerin enflasyon ve makroekonomik istikrar üzerindeki olumsuz yansımalarının sınırlanması için üzerine düşeni yapacaktır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmaya ve operasyonel çerçeveyi sadeleştirmeye karar vermiştir.

Bu doğrultuda, (i) bir hafta vadeli repo faiz oranı yüzde 4,5’ten yüzde 10’a çıkarılmıştır; (ii) önümüzdeki dönemde Merkez Bankası fonlaması temel olarak marjinal fonlama oranı yerine bir hafta vadeli repo faiz oranından sağlanacaktır.

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Bu duruş altında enflasyonun 2015 yılının ortaları itibarıyla yüzde 5 düzeyine ulaşacağı öngörülmektedir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.