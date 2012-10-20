Kurbanlık pazarına kadın eli değdi

Üniversite mezunu 23 yaşındaki Fatoş Koca, babasının Eskişehir'deki işletmesinde yetişen büyükbaş hayvanları, Kütahya Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda satıyor.

Babasının Eskişehir'deki çiftliğinde yetiştirilen büyükbaş kurbanlıkları Kütahya'ya getirerek satışa sunan 23 yaşındaki üniversite mezunu kadın, bu işi bir kadının yapamayacağını düşünen vatandaşlardan ilginç tepkiler alıyor.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Fatoş Koca (23), bazı vatandaşlar tarafından yadırgansa da kurbanlık satın almaya gelenlerle tokalaşıp pazarlıklar yaparak, işini sürdürüyor.

Koca, hayvan satışı ve kesimi sırasında insanların garip tepkileriyle karşılaştığını bildirerek, ''Korkarsın kızım, sen hayvanın yanında durma'', ''Kızım kan tutar, bakma'' diyenler olduğunu kaydetti.