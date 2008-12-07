Kurbana eziyet edilirse herkes sorumlu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, kurban kesimi sırasında kurbanlıklara eziyet edilmemesi, temizlik ve çevre sağlığı kurallarına uyulması, bunun için gerekli mekânların ve teknolojinin devreye sokulmasından kurban kesecek ve kestirecek vatandaşlar ile ilgili birimlerin ayrı ayrı sorumlu olduğuna işaret etti.



Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Bardakoğlu, Kurban Bayramı'nın anlam, önem ve öğretisini şöyle dile getirdi:



"Kurban Bayramı, bizlere elimizdeki malın ve gönlümüzdeki sevginin paylaştıkça çoğalacağını, kestiğimiz kurbanların et veya kanının değil, bizim takvamızın, dindarlık bilinç ve duyarlılığımızın Allah'a ulaşacağını öğretir. Bu bayramda, birey olarak Allah'a karşı olan sorumlulukları yerine getirirken, diğer insanların üzerimizde haklarının olduğunu da fark ederiz. Toplum halinde yaşadığımızı ve birbirimize muhtaç olduğumuzu, en büyük sermayemizin yüreğimizdeki sevgi, en büyük gücümüzün birlik ve beraberliğimiz olduğunu, bekamız için aile bağlarımızın ne kadar önemli olduğunu derinden hissederiz bayram günlerinde."



Bardakoğlu, kurban ibadetinin hikmetinin, kan akıtmakla değil, kurban etlerinin dünyanın diğer ucunda bile olsa ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakla gerçekleşeceğinin gözönünde tutulmasını istediği mesajını şöyle tamamladı:



"Modern hayatın koşuşturması içinde yalnızlaşan, hatta makineleşen bizlere, bir nebze olsun soluklanıp kendimizi ve yanı başımızdaki insanları fark etme imkanı sunan, içimizdeki karşılıksız sevme ve verme duygumuzu geliştiren, sosyal yapımızı ve aile bağlarımızı güçlendiren nice bayramlara milletçe sağlık ve esenlik içinde çıkmamız dileğimle milletimizin, yurt dışında yaşayan soydaş ve din kardeşlerimin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, Yüce Mevla'dan herkes için huzur, barış ve esenlik niyaz ediyorum."





