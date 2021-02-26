Kurban'ın ilk stüdyo albümü dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu

Rock grubu Kurban'ın İskender Paydaş prodüktörlüğünde kaydedilen ve 1999 yılında yayımlanan ilk stüdyo albümü "Kurban", ilk kez dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu. Grubun Instagram hesabından yapılan açıklamada, albümün gizli parçalarla birlikte 15 parçadan oluştuğu belirtildi.

Yayımlanan üç video klibin yanı sıra, albümde yer alan diğer tüm parçalara, stüdyo ve konser görüntülerinden oluşan videolar hazırlandı. Bugün itibariyle Youtube’da yayında olan videolar, o dönemin popüler depolama diski olan Logo floppy Diskten aktarılarak mp4 dosyasına çevrildi ve hazırlandı

Kurban hakkında

Kurban, 1995 yılında Outside adı ile kuruldu. 1997 yılında ise grubun ismi Kurban olarak değiştirildi. Grup, aynı yıl Roxy Müzik Yarışması'na katılarak 3. oldu. 1999 yılının Ocak ayında grubun ilk albümü olan "Kurban" piyasaya sürüldü. Kurban, 1999 yılında Metallica'nın Ali Sami Yen Stadyumu'nda verdikleri konserde alt grup olarak sahneye çıktı.

2004'te "Sert" ve 2005'te "İnsanlar" albümlerini dinleyiciyle buluşturan grup, haziran 2005 tarihinde dağıldığını açıkladı. 31 Aralık 2006 tarihinde tekrar bir araya geldiklerini duyuran grup "Sahip" isimli 4. albümünü 23 Mart 2010'da yayımladı. 2015 yılında kadar yeni teklilerini dinleyiciyle buluşturmaya devam eden grup, Solist Deniz Yılmaz'ın müziği bırakması isteği üzerine Kasım 2017 yılında ikinci kez dağıldı.