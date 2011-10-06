-Kurban Bayramı turları satışta ADANA (A.A) - 06.10.2011 - Kurban Bayramı'na daha 1 ay olmasına rağmen tur programlarını tanıtmaya başlayan turizm firmaları, 12 aya kadar varan vade, taksit erteleme, indirim ve sanatçılı organizasyon gibi seçeneklerle müşteri çekme yarışına girdi. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, yaz tatilini ve Ramazan Bayramı'nı geride bırakan turizmcilerin yılın son tatil dönemi olan, 6-9 Kasım tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı'na odaklandığını belirtti. Ramazan Bayramı turlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 civarında daha az ilgiyle geride bıraktıklarını bildiren Polatoğlu, ''Yaz tatilinin sonuna gelinmişti. Bu nedenle ya çoğu insan tatilini yeni bitirmişti ya da zaten tatildeydi. Bu nedenle Ramazan Bayramı turlarında istediğimiz hedefi tutturamadık'' dedi. Yaz sezonunun ardından yaklaşık 2 ay sonra kutlanacak Kurban Bayramı'nda ise çoğu kişinin tatili özlemiş olabileceğini anlatan Polatoğlu, bu nedenle bu turlara yoğun ilgi beklediklerini ifade etti. Bayram tatiline henüz 1 ay olmasına rağmen firmaların tur programlarını ilanlarla duyurduğunu belirten Polatoğlu, turlara şimdiden gösterilen ilginin şirketleri umutlandırıcı düzeyde olduğunu söyledi. Mevsimin etkisiyle de yurt içi ve yurt dışında kültür turlarına ilginin yüksek olduğunu belirten Polatoğlu, bunun yanı sıra Hindistan, Vietnam gibi egzotik özellikleri olan ülkelere de talebin bulunduğunu kaydetti. Polatoğlu ayrıca, turlara katılmak isteyenlere firmaların ödemede çeşitli kolaylıklar sağladığını, bazı turlara sanatçılı organizasyonların da dahil edildiğini belirtti. Bazı firmaların taksit erteleme, indirim gibi seçenekler de sunduğunu anlatan Polatoğlu, ''Tatilini herhangi bir program kapsamında yurt içi veya yurt dışı turlarında geçirmek isteyenlere 12'ye varan taksit imkanı sağlanıyor'' dedi. -299 Avro'dan başlıyor- Kurban Bayramı için düzenlenen yurt dışı turlar 7 gece 8 gün olarak düzenleniyor. Roma, Floransa ve Venedik'i kapsayan İtalya turu 549 Avro'dan başlıyor. Benelüx turu ise 599'dan Avro'dan satışa sunulurken, Bangkok, Tayland'ın en büyük adalarından Phuket ve Singapur'u kapsayan tura ise bin 99 Avro'dan başlayan ücretlerle katılma imkanı sunuluyor. Vietnam ve Kamboçya'yı kapsayan tur bin 499 Avro'dan satılırken, 6 günlük Mısır'daki Sharm El Sheikh turu ise 299 Avro'dan başlıyor. Yurt içinde ise kültür turlarının vazgeçilmezlerinden olan Kapadokya'da 3 gecelik tatil 280 TL iken, Karadeniz yaylarına düzenlenen 6 günlük tur otobüs ile gidilerse 599 TL, uçak ile gidilirse 850 TL. Uçak ile gidilen 6 günlük GAP turu ise 900 TL ile müşterilere alternatif tatil seçeneği olarak sunuluyor.