Kurbağalara zarar veren 9 kişiye toplam 368 bin lira ceza verildi

Niğde'nin Ulukışla ilçesi sınırlarında bulunan Bolkar Dağları'ndaki Çiniligöl ve Karagöl'de yaşayan kurbağalara zarar verdiği belirlenen 9 kişiye kişi başı 40 bin 913 lira, toplamda 368 bin 217 lira para cezası verildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Malik Gödeliner'in haberine göre; Çiniligöl ve Karagöl'e iki hafta önce gezi düzenleyen 9 kişilik bir grubun 1984 yılında Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınan ötmeyen kurbağalara zarar verdiği belirlendi.

Arazi araçları ve motosikletleriyle Karagöl'ün etrafına gelen grubun, bu anları sosyal medyada paylaşmasının ardından, kurbağaların yaşam alanlarında araçların dolaştığını gören çevreciler tepki gösterdi. Çevreciler, kurbağaların sadece suda değil, göl çevresindeki birikintilerde de yaşaması nedeniyle araçlarla ezilebileceğini ifade etti.

Karagöl' giden yollar kapatıldı

Ulukışla Kaymakamı Ferhat Atar'ın talimatıyla Karagöl'e giden tüm yollar iş makineleriyle araç geçişlerine kapatıldı. Kaymakam Atar ayrıca, "Endemik Toros Kurbağası'nı ve doğayı korumak da vazifemdir" diyerek ilgili kurumlara da talimat verip kurbağalara zarar verenlerin tespit edilmesi talebinde bulundu.

Fotoğrafçılar ve doğaseverlerin büyük ilgisini çeken Karagöl ve Çiniligöl'ün insanlar tarafından görülmesi gereken doğa harikası bir yer olduğunu ve buna da hiçbir zaman engel olmak istemediklerini kaydeden Kaymakam Ferhat Atar, kurbağaları koruma adına yeni tedbirlerle ilgili kaymakamlıkta bir toplantı yaptı.

Atar yaptığı açıklamada; kurbağalara zarar verenlerle ilgili hem adli hem de idari işlem başlatıldığını söyledi. Kaymakam Ferhat Atar şu ifadeleri kullandı:

"Karagöl içerisinde yaşayan endemik Toros Kurbağamıza geçtiğimiz haftalarda zarar veren ve jandarma ile Doğa Koruma Müdürlüğümüzün tespit ettiği 9 kişiye, Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi gereği kişi başı 40 bin 913 TL olmak üzere 368 bin 217 TL idari para cezası verildi. Kişiler için ayrıca adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu. Yapılanlar kimsenin yanına kâr kalmayacaktır."

Bölge, drone'larla denetlenecek

Kaymakam Ferhat Atar, Karagöl ve Çiniligöl'ün jandarma ekiplerince daha sıkı korunacağını söyleyerek; yöre halkı ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte bölgede kapsamlı temizlik çalışması da yapılacağını belirtti.

Kaymakam Atar, açıklamasına şöyle devam etti:

"1'inci derece SİT alanı içerisinde bulunan Karagöl ile bu göl içerisinde yaşayan endemik kurbağaya son günlerde bilinçli veya bilinçsiz şekilde zarar verildiğine şahit oluyoruz. Toplantıda Orman Bakanlığı yetkilileri, jandarma, yöre köy muhtarları ve gönüllü doğaseverle 'Bu kapsamda ne yapmalıyız, ne yapılmalı?' gibi konuları görüştük. Öncelikle jandarma bu alanda devriye sayısını arttıracak. Kaymakamlık olarak jandarma teşkilatımıza alacağımız drone ile bölge gece ve gündüz sık sık gözetlenecek. Yapabilirsek Doğal yapıyı bozmayacak şekilde güvenlik kameraları yerleştireceğiz."

3 bin metre yükseklikte yaşıyorlar

Boyları 6- 7.5 santimetre olan Toros Kurbağası Bolkar Dağları'ndaki 2 bin 500- 3 bin metre yükseklikte yaşıyor. Erkek olan kurbağalarda iç ses kesesi bulunduğu için ova kurbağaları gibi ses çıkaramıyor.

Göl kenarında yaşayan böcekler ve diğer eklem bacaklılarla beslenen Toros Kurbağası'nın üreme duyusu, mayıs ayının sonundan ekim ayına kadar olan yaklaşık 4 aylık bir süre içinde aktif oluyor.

Bölgede, çevreye zarar verecek her türlü etkinlik yasak

1999'dan beri Toros Kurbağaları Çevre ve Şehircilik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları, Niğde Valiliği ve Uluslararası Çevre Örgütleri tarafından korunma altında tutuluyor.

Ulukışla'ya bağlı Maden Köyü'nde Maden-Der adıyla kurulan derneğin Kurbağaları Koruma Derneği, Toros kurbağalarını korumayı sağlamayı amaçlıyor.

Özel koruma alanı ilan edilen bölgenin bitki örtüsünü ve görünümünü bozacak her türlü etkinliğin Valilik kararıyla engellenmesi için de yürütülen çalışmalar bulunuyor.