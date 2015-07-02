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Dünya

Kur'an yaktığı iddiasıyla öldürülen Ferhunde'nin katillerine verilen idam cezası iptal edildi

Ferhunde, linç edilmiş, çevredeki bir binanın çatısından aşağı atılmış ve cesedi üzerine benzin dökülerek yakılmıştı

02 Temmuz 2015 21:17

Afganistan'ın başkenti Kabul'da, 27 yaşındaki Ferhunde'yi Kuran yaktığı iddiasıyla, Şahi Doh Şamşira camisi önünde linç eden grupta yer alan 4 kişi hakkındaki idam kararı iptal edildi.

Ferhunde, Kur'an yaktığı iddia edilerek kalabalık tarafından linç edilmiş, çevredeki bir binanın çatısından aşağı atılmış ve cesedi üzerine benzin dökülerek yakılmıştı. Daha sonra olay yerinde Kur'an değil, Farsça yazılmış ve muska olduğu sanılan, bir kısmı yanmış kağıt parçaları bulunmuştu. Ferhunde'nin öldürülmesiyle ilgili olarak Mayıs ayında görülen duruşmada, sanıklardan dördü idam cezasına çarptırılırken, sekizi 16 yıl hapis cezasına mahkum edilmiş, 18 kişiyse delil yerersizliğinden suçsuz bulunmuştu.

Kabil Temyiz Mahkemesi Hakimi Abdul Naser,  Kabil 1. Mahkemesi tarafından idam cezasına çarpılan 4 kişinin idam hükmünü iptal ettiklerini, bu kişilerden üçünü 20, birini de 10 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini söyledi. 

Ferhunde'nin ailesi ve dosyayı takip eden Afgan insan hakları aktivistleri, Temyiz Mahkemesi'nde gerçekleştirilen ikinci duruşmanın gizlice düzenlendiğini iddia ederek, duruşmayla ilgili defalarca bilgi almaya çalıştıklarını ancak bilgi verilmediğini ve bu nedenle katılamadıklarını öne sürdü. Naser ise bu iddiaları reddederek, ikinci duruşmanın açık şekilde gerçekleştirildiğini savundu.

 

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