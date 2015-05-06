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Dünya

Kur'an yaktığı iddiasıyla linç edilen Afgan kadının katilleri idam edilecek

Afganistan’da Kur'an yaktığını iddia ederek bir kadını linç eden sanıklardan dördü idam cezasına çarptırıldı, sekizi 16 yıl hapis cazasına mahkum edildi

06 Mayıs 2015 15:34

27 yaşındaki Ferhunde adlı kadın, başkent Kabil’deki Şahi Doh Şamşira camisi önünde Kur'an yaktığı iddiasıyla kalabalık tarafından linç edilmiş, çevredeki bir binanın çatısından aşağı atılmış ve cesedi üzerine benzin dökülerek yakılmıştı. Pazartesi görülmeye başlananan davada karar açıklandı. Ferhunde’yi linç eden sanıklardan dördü idam cezasına çarptırılırken, sekizi 16 yıl hapis cezasına mahkum edildi, 18 kişiyse delil yerersizliğinden suçsuz bulundu. 

Ferhunde’nin öldürülmesine müdahale etmeyen polisler, daha sonra dört kişiyi gözaltına almış, yaşananların tüm dünyada duyulmasının ardından olay sırasında çekilen video kayıtları incelenerek tutuklamaların sayısını artmıştı.

Genç kadının linç edilmesini engellemediği gerekçesiyle yargılanan 19 polis hakkındaki kararınsa hafta sonu açıklanması bekleniyor.

Ferhunde’nin Kur'an yaktığı iddiası görgü tanıkları tarafından yalanlanmış, savcı da genç kadının Kur'an yaktığını gösteren hiçbir kanıt bulunmadığını belirtmişti.

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