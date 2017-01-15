Kur'an kursunda terlikle dayak atan imam gözaltında

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Çaybaşı Hz. Musab Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda imamlık yapan bir görevlinin, öğrencilerden birini terlikle dövmesi başka bir öğrenci tarafından kaydedildi. Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, yaptığı açıklamada, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine küçük çocuğa terlikle dayak atan söz konusu kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirterek daha önce yaşanan bir olayı kendilerine bildirmedikleri gerekçesiyle Müftülük yetkilileri hakkında adli soruşturma başlatıldığını söyledi.



Olayla ilgili, Kur'an kursunda görevli Ş.Y. evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.