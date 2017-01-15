T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kur'an kursunda terlikle dayak atan imam gözaltında

Sakarya'da küçük bir çocuğu terlikle döven görevlinin görüntüleri, sosyal medyada hızla yayılmıştı

15 Ocak 2017 01:25

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Çaybaşı Hz. Musab Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda imamlık yapan bir görevlinin, öğrencilerden birini terlikle dövmesi başka bir öğrenci tarafından kaydedildi.  Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmasının ardından  Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, yaptığı açıklamada, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine küçük çocuğa terlikle dayak atan söz konusu kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirterek daha önce yaşanan bir olayı kendilerine bildirmedikleri gerekçesiyle Müftülük yetkilileri hakkında adli soruşturma başlatıldığını söyledi.

Olayla ilgili, Kur'an kursunda görevli Ş.Y. evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

ETİKETLER

sakaryakuran kursudayakimamterlik

İlgili Haberler

Kur'an Kursu'nda çocuğa terlikle dayak!

Sakarya'da küçük bir çocuğu terlikle döven görevlinin görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24