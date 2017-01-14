Kur'an Kursu'nda çocuğa terlikle dayak!

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Çaybaşı Hz. Musab Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda imamlık yapan bir görevlinin, öğrencilerden birini terlikle dövmesi başka bir öğrenci tarafından kaydedildi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, elinde terlikle ağlayan çocuğun üzerine giden görevli, önce şiddetli bir şekilde öğrencinin ellerine vuruyor. Dayağın ve korkunun etkisiyle geri geri giderek köşeye sıkışan öğrencinin tüm yalvarmalarına rağmen, dayağın şiddetini arttırarak çocuğun kafasına ve vücuduna vurmaya devam eden görevlinin görüntülerine tepki yorumları yapıldı.

İşte o görüntüler:

Soruşturma açıldı

Kur'an Kursu'ndaki dayakla ilgili önce valilik harekete geçerken, kursta imamlık yapan görevli hakkında savcılık soruşturma başlattı. Olay sonrası Sakarya'da Erenler Müftülüğü'nün de soruşturma başlattığı öğrenildi. Görevli imamın Sakaryalı olduğu ve uzun süredir kuran kursunda görev yaptığı kaydedildi.

Müftülükten açıklama

Sakarya Müftü Vekili Nejdet Arman olayla ilgili kendilerine şikayette bulunulduğunu, soruşturmanın sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bahse konu görüntüler Erenler'de bulunan Kuran Kursu'nda 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde çekilmiş. Görüntüyü çeken de küçük çocuğun arkadaşı. Ancak çocuğun anne babası şikayetçi olmayıp, amcası şikayetçi olunca konuyla ilgili idari soruşturma başlattık. Ancak araya darbe girişimi girince süreç uzadı. Görüntülerdeki görevli de emekliye ayrıldı. Ancak idari soruşturma halen sürüyor. İdari soruşturmaya göre gereken yapılacaktır."

Hürriyet'in Diyanet yetkililerinden edinilen bilgiye göre olay mayıs ayında yaşandı ve müftülük soruşturma açar açmaz emekliliğini isteyen imam emekliye ayrıldı.