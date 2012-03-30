'Kur'an-ı Kerim'i yolsuzluklara kalkan yaptılar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kesintisiz eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran ve TBMM'de görüşülmesine devam edilen kanun teklifi ile FATİH Projesi'nin Kamu İhale Kanunu kapsamında bırakılmasını eleştirerek, "Bu işin özü, 20 milyar dolarlık hırsızlığı gizlemedir" dedi.

Teklifin "hem çocukların geleceğini hem de milletin geleceğini elinden almaya yönelik" olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, şu görüşleri dile getirdi: "Mecliste bir kanun teklifi görüşülüyor, '4 4 4'. Bu işin özü, 20 milyar dolarlık hırsızlığı gizlemedir. 2030 yılına kadar en az 20 milyar dolarlık hırsızlık kapatılmak isteniyor ve bu yapılırken kutsal kitabımız, Kur'an-ı Kerim buna alet ediliyor.

20 milyar dolarlık ihale, Kamu İhale Kanunu'nun içine konulmuyor, bu kanuna konuluyor. Bu hırsızlığın öğrencilerle ilgili kanunun içinde ne işi var? Buna karşı çıkınca, Recep Tayyip Erdoğan 'bunlar Kur'an-ı Kerim'e karşı' diyecek. Hem çocukların geleceğinden hem milletin geleceğinden çal. Olur mu böyle şey?

20 milyar dolarlık ihaleler, nasıl oluyor da Kamu İhale Yasanı'nın dışına çıkarılıyor. Kime vereceksiniz bunları? Müşterileri belli. Cumhuriyet tarihinde ilk kez AKP'nin oylarıyla kutsal kitabımız, yolsuzluklara kalkan edilmiştir. Utanıyoruz bunu söylemekten, bu ahlaksızlıktır.

Kutsal kitabımız, hepimizin baş tacıdır, evlerimizin en güzel yerine asarız, annelerimiz oyalı kılıflarla süsler, elimize besmeleyle alırız. Sen tutuyorsun bunu 20 milyar dolarlık hırsızlığın kılıfı olarak sunuyorsun."

Kılıçdaroğlu, CHP olarak din eğitimine karşı olmadıklarını da dile getirerek, "Din eğitimine karşı değiliz, inançlarımıza saygılıyız ama çocuklarımıza nasıl din eğitimi verilecek? Pedagoji uzmanlarımızla tabii ki veririz ama CHP, hiçbir zaman inançları yolsuzluklara kılıf etmedi, cebini doldurmak için değil, halka hizmet için mücadele etti" ifadelerini kullandı.

'Belediye hakkındaki yolsuzluk davası'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanlarının, halka en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, Ankara Metrosu'nda 2002 yılında temeli atılan Kızılay-Çayyolu hattının, AK Parti'li belediye tarafından hala bitirilemediğini ve Uluştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından devralınmak zorunda kalındığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Ankara'daki bitirilemeyen metro tünellerinin "korku tüneline döndüğünü" ileri sürerek, "Yıl 2012 oldu, ortada hiçbir şey yok. Oradaki tüneller korku tüneline dönmüş durumda. İçinden ağaç çıkıyor şimdi. Baktılar yapamıyorlar, o zaman Ulaştırma Bakanlığı 'yeter bundan sonrasını ben yapayım' dedi.

İzmir anakent belediye başkanı, 'Ben yapacağım. Bana gölge etmeyin' diyor sadece" dedi. Buna rağmen CHP'li belediyelerin çalışmadığının söylendiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Aziz Kocaoğlu, İzmir için yaptıklarını anlattı ve bundan sonra anlatacakları da var.

Tabii sitem etmemek de mümkün değil. Sana ne başkan, ne gerek var bu kadar yatırım yapmaya, yan gel yat, hiçbir şey olmaz sana. Sen misin çalışan, sen çalışırsan birisi de kalkar 397 yıl hapisle seni yargılar. Ne söylerlerse söylesinler, ne yaparlarsa yapsınlar, Aziz Kocağlu, cam gibi temizdir ve saftır. Hiç kimse bir şey söyleyemez.

Çetelerden söz ediliyor, hangi çete Allah aşkına? Bir çete de Sayın Aziz Kocaoğlu; merhaba sayın çete reisim. O kendisi için değil, İzmir için çalıştı, hayatını İzmir'e vakfetti. Hiçbir ortamda kendisi ile ilgili olumsuz bir şey çıkmadı."

'Halk görüyor biliyor'

Kılıçdaroğlu, töreni izleyen bir grup vatandaşın sloganlarına "Recep Bey'e 'Kasımpaşa İmamı' demeyin. Bütün imamlara saygı duyacağız. İmamlara saygı duyacağız, öbür imamlarla karıştırmayın" karşılığını verdi.

İzmir'de yeni metro hattının açıldığını, sırada belediyenin kentsel dönüşüm çalışmaları olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sayın Belediye Başkanı metroyu açıyor, 'kentsel dönüşüm yapacağım, Bakanlar Kurulu'ndan izin istedim gelmiyor' diyor.

Niye gelmez, o izin gelecek. Ankara'da o izinlerin takipçisi olacağız. Aziz Başkan'ın önünü açacağız, İzmir'in önünü açacağız" diye konuştu.