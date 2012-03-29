Kur'an-ı Kerim seçmeli ders oldu, imam hatip ortaokularının önü açıldı

TBMM Genel Kurulu'nda kesintisiz eğitimi, kademeli olarak 12 yıla çıkaran ''4+4+4'' adıyla bilinen kanun teklifinin 9. maddesi AKP'li ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edildi. Buna göre; Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in hayatı, ortaokul ve liselerde seçmeli ders olarak okutulacak, imam-hatip ortaokulları yeniden açılacacak.

Kabul edilen önergeyle, ilköğretim kurumları tanımlanırken, ''imam-hatip ortaokulları'' da bu tanımda yer aldı. Önergeye göre, ilköğretim kurumları; 4 yıllık zorunlu ilkokullar, 4 yıllık zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkan veren ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarından oluşacak.

Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarında; lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulacak. Ortaokul ve liselerde, Kur'an-ı Kerim ve ''Hz. Muhammed'in hayatı'', isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulacak.

Bu okullarda okutulacak diğer seçmeli dersler ile imam-hatip ortaokulları ve diğer ortaokullar için oluşturulacak program seçenekleri, Bakanlıkça belirlenecek. Önergenin gerekçesinde, ''Okutulacak seçmeli derslerle ilgili kamuoyundaki yanlış bilgilendirmelere açıklık getirmek amacıyla önerilmiştir'' ifadesine yer verildi. Önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.