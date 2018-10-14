Kuraklık nedeniyle aç kalan kanguruları beslerken saldırıya uğradılar

Avustralya'nın Queensland eyaletinde doğal yaşamı ve hayvanları korumak için çalışan bir aile, kuraklık nedeniyle aç kalan kanguruları beslerken içlerinden birinin saldırısına uğradı.

Kendilerine ait bir arazide hayvanların bakımını yapan 64 yaşındaki Linda Smith, uğradığı kanguru saldırısı sonucu göğsünden yaralandı. Smith ve eşi Jim, Queensland'de kuraklık nedeniyle aç kalan kanguruları beslerken, yaklaşık 1.82 metre boyundaki bir kanguru üzerlerine yürüdü. Çift ve oğulları, süpürge ve kürekle kanguruyu durdurmaya çalıştı.

"Jim yere yığıldı kanguru saldırmaya devam etti"

Acil servis ekipleri bölgeye ulaşana kadar kanguru çalılıklara doğru kaçıp kayboldu. Kaldırıldığı hastaneden The Brisbane Times gazetesine konuşan Smith, kuraklık nedeniyle aç kalan yaklaşık 30 kangurunun beslenmek için her gece çiftliklerine geldiğini, kangurulara saman ve tahıl verdiklerini söyledi.

Smith, "Bu kanguru geldiğinde, önce benim büyüttüğüm kangurulardan Golly Gosh olduğunu sandım. Çok iri ve griydi. Yaklaşık 2 metre vardı. Eşim Jim'in üzerine yürüdü, Jim yere yığıldı kanguru saldırmaya devam etti" dedi.

Linda, eline geçirdiği süpürgeyle kanguruya karşı koymaya çalıştı ama kanguru Linda'nın eline vurarak süpürgeyi düşürdü ve Linda'ya da saldırdı. Smith, "Sonra oğlum geldi yardım etmeye, kangurunun kafasına kürekle vurmaya çalıştı" dedi.

Pazar günü ameliyata alınan Linda'nın kaburga kemikleri kırıldı, akciğeri hasar gördü, kolları ve bacaklarında da sıyırıklar oluştu. Linda'nın eşi Jim'in vücudunda da kesikler görülürken 40 yaşındaki oğulları da hafif yaralandı.

"Bu kangurunun avlanıp öldürülmesini istemiyorum, hayvanları çok seviyorum"

Queensland Ambulans Hizmetleri üst düzey yetkilisi Stephen Jones, AFP haber ajansına '30 yıllık görev süresi boyunca hiç böyle bir olayla karşılaşmadığını' söyledi. Jones, Linda Smith müdahale etmeseydi eşinin ölebileceğini söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır doğal yaşamın korunması ve hayvan hakları için çalışan Linda Smith, "Bu kangurunun avlanıp öldürülmesini istemiyorum. Hayvanları çok seviyorum" dedi.