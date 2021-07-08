Kuraklık Adnan Menderes Barajı'nı vurdu; doluluk oranı yüzde 19'a geriledi

Aydın'da, Avrupa'nın en yüksek barajı olarak bilinen Adnan Menderes Barajı'ndaki doluluk oranı, bölgede yaşanan kuraklıktan dolayı yüzde 19'a kadar düştü.

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, yağışların az olması nedeniyle barajın dolmadığını belirterek, "Ağustosun ilk haftasına kadar o barajlardaki su bize yeterli olacak ama 'Aydın tarımına bu su yeter mi?' derseniz yetmez. Kuraklığın neticelerini biz eylülden itibaren görmeye başlarız. Gerek kalite anlamında özellikle verim anlamında düşüşler kaydedecektir. Bunun zaten başka yolu yok. Görünen köy kılavuz istemez. Biz en az hasarla nasıl atlatabiliriz bunun planlarını yapıyor" diye konuştu.