Kur korumalı mevduata katılım 540 milyar liraya dayandı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 1 Mart ile biten haftayı kapsayan verilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 520,1 milyar TL'den, 539,2 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 5 trilyon 181 milyar TL'den 5 trilyon 213,6 milyar TL'ye, mevduat 5 trilyon 651,7 milyar TL'den 5 trilyon 694,7 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 784,1 milyar TL'den 785,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 218,5 milyar TL'den 219,5 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 162 milyar TL'den, 162,9 milyar TL'ye yükseldi.

BDDK 18 Şubat'tan beri açıklamıyordu

Diğer yandan kur korumalı mevduata ilişkin veriler BDDK tarafından haftalık bültenle açıklanmasına karşın son olarak 18 Şubat'la biten haftada açıklanmıştı. BDDK'nın kur korumalı mevduata ilişkin verileri açıklamaması kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

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